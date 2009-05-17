شرکت در تورنمنت ایتالیا بیش از 2 سال تمرین ارزش دارد

علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اردوی این تیم در اهواز گفت: این اردو برای آماده سازی هرچه بیشتر و بهتر بازیکنان پیش از سفر به ایتالیاست. قطعا ارزش حضور در چنین تورنمنت‌های معتبری بیش از برگزاری 2 سال تمرین است.

وی با تشکر از مسئولان باشگاه فولادخوزستان که ضمن توجه ویژه به تیم های پایه، در برگزاری اردوی تیم زیر 17 سال ایران در این شهر هم نقش موثری داشته است، ادامه داد: در تورنمنت آلاتزی ایتالیا 16 تیم باشگاهی و ملی مطرح دنیا در رده سنی نوجوانان حضور دارند که بازی با این تیم های برای بازیکنان ما تجربه گرانبها، ارزشمند و بزرگی خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان با تاکید بر اینکه در این مسابقات شاگردانش محکی جدی خواهند خورد، اظهار داشت: پس از پایان اردوی اهواز، روز سی و یکم خردادماه به تهران باز می گردیم و روز سوم خردادماه هم برای حضور در این رقابت‌ها راهی ایتالیا می شویم.

دوستی در پایان در مورد تغییرات صورت گرفته در ترکیب این تیم نسبت به تیمی که قهرمان آسیا شد، گفت: بیش از 40 درصد نفرات ما نسبت به گذشته تغییر کرده است زیرا نفراتی که مد نظرمان بود و استعدادهایی که در اردوهای مختلف عملکرد قابل قبولی داشته اند، توانسته اند جایگاه خوبی در ترکیب اصلی تیم برای خود بدست آورند.

تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان جمعه صبح برای برگزاری اردویی 5 روزه راهی اهواز شده و در مدت برپایی اردوی آماده سازی خود در این شهر میزبان باشگاه فولاد خورستان است.