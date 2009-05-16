الجزیره را شکست می دهیم / برای واعظ آشتیانی متاسفم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در حاشیه تمرین عصر شنبه استقلال با بیان این مطلب در مورد بازی با الجزیره امارات گفت: موظفیم که یک بازی خوب را مقابل الجزیره به نمایش بگذاریم. اگرچه شانسی برای صعود نداریم اما هواداران استقلال بدانند با تمام قوا در این دیدار شرکت می کنیم تا نتیجه قابل قبولی را کسب کنیم.

با کسب پیروزی برابر الجزیره هواداران خود را شاد کنیم

وی ادامه داد: متاسفانه برای این بازی چند محروم و مصدوم داریم که همین مساله کار ما را سخت می کند اما ما نماینده ایران هستیم و با توجه به اینکه شانسی برای صعود به مرحله بعد نداریم، با توجه به اینکه دیدار با الجزیره ملی است و نتیجه آن برای هواداران استقلال همچنان جذابیت دارد، وظیفه سنگین تری داریم و باید با کسب یک پیروزی هواداران خود را شاد کنیم.

سرمربی تیم استقلال تاکید کرد: به خاطر تعهد قلبی و اخلاقی که به باشگاه دارم، موظفم تا پایان قراردادم در خدمت استقلال بمانم و قطعا در پایان این بازی قراردادم تمام می شود و بعد از آن مسئولان می توانند هر مربی که می خواهند، استخدام کنند.

امیدوارم مربی بعدی هم استقلال را قهرمان کند

وی اضافه کرد: صادقانه اعلام می کنم که امیدوارم هرکس بعد از من سرمربی استقلال شد، بتواند این تیم را قهرمان کند. البته اینکه گفته می شود فقط من می توانم استقلال را قهرمان کنم، درست نیست. من همیشه برای استقلال آرزوی موفقیت می کنم و آرزو دارم این تیم فصل بعد، هم در لیگ، هم در جام حذفی و هم در لیگ قهرمانان آسیا موفق باشد.

قلعه نویی همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص صحبت‌هایی که آقای زریبافان و دانشجو انجام داده و حق را به من داده‌اند ممنون آنها هستم ولی قضاوت در این مورد را به مردم می سپارم.

حتما آن بچه واعظی آشتیانی را هم مدیرعامل استقلال کرده است

وی در ادامه افزود: در مورد صحبتی که مدیرعامل استقلال در برنامه 90 داشته است باید بگویم اگر همان بچه من را سرمربی استقلال کرده، حتما آن بچه واعظی آشتیانی را هم مدیرعامل استقلال کرده است.

سرمربی استقلال در این مورد اضافه کرد: در خصوص حضورم در تیم ملی شما می توانید این موضوع را از آقای هاشمی و مصطفوی سوال کنید، می توانم فقط بگویم بین 7:30 تا 8 صبح به من زنگ زدند و من تا آن موقع نمی دانستم سرمربی تیم ملی شده‌ام. بعد از آن بود که فهمیدم چند پیشنهاد هم از تیم های اماراتی الوصل، عجمان، الامارات و الشارجه دارم. حتی مدیر الوصل نسبت به آنکه من دیر به آنها جواب دادم گله کرده و پیغام خود را به مجیدی داده بود ولی دور از جوانمردی بود من استقلال را در میانه راه رها کنم.

از 3 تیم اماراتی پیشنهاد دارم

وی تصریح کرد: در حال حاضر هم 3 پیشنهاد دیگر از تیم‌های اماراتی دارم و آنها آمادگی دارند که با من قرارداد ببندند. فکر می کنم حضور مربی ایرانی در امارات می تواند وجهه خوبی برای فوتبال کشورمان داشته باشد و کلاس مربیان ایرانی را بیش از گذشته بالا ببرد. البته احتمال آنکه با یکی از این سه تیم قرارداد بندم زیاد است اما همه چیز بستگی به توافقم با باشگاه‌های اماراتی دارد.

قلعه نویی یاد آور شد: خوشحالم در روزی که استقلال قهرمان شد، میلیون‌ها جوان به خیابان آمده و خوشحال بودند و این مساله میلیون‌ها دلار برایم ارزش دارد اما امیدوارم دوباره نگویند من به آنها پول داده‌ام که بیایند در خیایان شادی کرده و مرا تشویق کنند. همانطور که بارها گفته‌اند من به هواداران پول می دهم که در ورزشگاه دستگردی و آزادی تشویقم کنند.

به من گفتند اگر به مس بروی پرونده‌ات بسته می شود

وی همچنین اظهار داشت: زمانیکه می خواستم به مس بروم، به من گفتند اگر به این تیم بروی پرونده‌ات بسته و مربیگری‌ات نابود می شود اما خدا را شکر توانستم با مس نتایج خوبی کسب کنم و توانایی‌ام را در این تیم به آنها نشان دهم.

به گزارش مهر ، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران ادامه داد: برای فصل بعد برنامه‌های زیادی برای استقلال داشتیم. شما می توانید ببینید من با تمام بازیکنانیکه به استقلال آمدند قرارداد 2 ساله بستم تا دست مسئولان این تیم در فصل نقل و انتقالات خالی نماند.

برای واعظ آشتیانی متاسفم

"واعظی آشتیانی در برنامه 90 اعلام کرد صورتجلسه ای در نشست هیئت مدیره برای حضور مقتدارنه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با قلعه نویی تنظیم نشده و آن را یکی از دروغ‌های این مربی خواند." قلعه نویی در این مورد هم اظهار داشت: از روزی که قراردادم با استقلال تمام شود فقط برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم و به خودم اجازه نمی دهم در مورد این تیم اظهار نظر کنم. البته متاسفم که واعظی آشتیایی در برنامه 90 گفته است دروغ گفته‌ام زیرا وجود این صورت جلسه توسط نظری جویباری تائید شده است.

قلعه نویی ادامه تاکید کرد: در یک روز آقای واعظی آشتیانی به من گفت جای تو در قلب من است اما چطور شد بعد از قهرمانی ما دیگر جایی در قلب او نداشتیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در پایان برای این تیم آرزوی موفقیت کرد و از هواداران این تیم خواست هیچگاه دست از حمایت آبی پوشان تهرانی برندارند.