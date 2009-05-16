تایید سفر میچل به دمشق توسط مقامات آمریکایی و سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج میچل" نماینده ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه درحال فراهم کردن مقدمات سفر به سوریه است.

"رابرت وود" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تایید سفر میچل به دمشق و آماده شدن ویزا و دیگر مقدمات این سفر، درباره جزئیات و زمان دقیق سفر توضیحی نداد.

"عماد مصطفی" سفیر سوریه در واشنگتن نیز در گفتگو با تلویزیون الحره، اقدام میچل برای دریافت ویزا برای سفر به دمشق را تایید کرد.

این در حالی است که گروهی از مقامات آمریکایی در ماه گذشته از مسکو دیدار کردند و اوباما بر مذاکره با سوریه برای بهبود روابط پرتنش گذشته تاکید دارد.

روزنامه الوطن چاپ سوریه قبلا از سفر فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه در اوایل ماه ژوئن (نیمه دوم خرداد) خبر داده بود. این سومین سفر خاورمیانه ای میچل در دوره "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا به شمار می رود.