پنج هزار پلیس برقراری امنیت انتخابات اردبیل را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امیر یعقوب رضازاده شامگاه شنبه در دیدار با اعضا ستاد انتخاباتی شهرستان اردبیل اظهار داشت: این تعداد نیرو مسئولیت حفاظت از هزار و 154 صندوق و شعبه اخذ رای در سطح استان را بر عهده خواهند داشت.

وی اضافه کرد: هم اکنون برنامه ریزی در جهت سازماندهی و پوشش امنیتی انتخابات چه در بعد تبلیغات کاندیداها و چه در روز انتخابات در شعبات اخذ رای اتخاذ شده است.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: مشارکت این تعداد نیرو در تامین امنیت انتخابات، خللی در انجام وظایف روزانه پلیس ایجاد نخواهد کرد و پلیس با اقتدار و صلابت کامل سایر وظایف روزانه خود را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به وظایف ذاتی نیروی انتظامی که تامین امنیت در جامعه است، به برپایی انتخابات در سایه امنیت تاکید کرد و افزود: پلیس استان برگزاری انتخابات سالم با حضور حداکثری مردم را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی با ابراز امیدواری از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی استان نیز با به کارگیری حداکثر توان و اتخاذ تدابیر لازم ضمن تامین امنیت انتخابات، مردم را در خلق حماسه ای دیگر یاری خواهد کرد.