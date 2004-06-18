  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۰۸

گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به وين (114)

نماينده آمريكا در آژانس : پرونده ايران بايد به شوراي امنيت برود

نماينده آمريكا دقايق پيش در اظهارات تندي اتهامات اين كشور را عليه فعاليتهاي هسته ايران تكرار كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"  " كنت بريل " در نشست صبح امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين طي سخناني ادعاكرد : كه ايران با ايجاد تاخير در مسير رسيدگي به پرونده هسته اي خود قصد فعاليت هاي هسته اي در زمينه نظامي و تسليحاتي دارد.

وي افزود: پرونده ايران بايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود.

نماينده آمريكا در شوراي حكام در خصوص قطعنامه سه كشور اروپايي نيز گفت: قطعنامه بارديگر تاكيد مي كند كه جامعه بين المللي سياست تعلل و انكار ايران را درباره برنامه هاي هسته اي رد كرده  و تلاش هاي اين كشور را براي ايجاد دشواري در مسير بررسي برنامه ها مورد انتقاد قرار داده است.

کد مطلب 87982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها