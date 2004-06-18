نماينده آمريكا در آژانس : پرونده ايران بايد به شوراي امنيت برود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" " كنت بريل " در نشست صبح امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين طي سخناني ادعاكرد : كه ايران با ايجاد تاخير در مسير رسيدگي به پرونده هسته اي خود قصد فعاليت هاي هسته اي در زمينه نظامي و تسليحاتي دارد.



وي افزود: پرونده ايران بايد به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود.



نماينده آمريكا در شوراي حكام در خصوص قطعنامه سه كشور اروپايي نيز گفت: قطعنامه بارديگر تاكيد مي كند كه جامعه بين المللي سياست تعلل و انكار ايران را درباره برنامه هاي هسته اي رد كرده و تلاش هاي اين كشور را براي ايجاد دشواري در مسير بررسي برنامه ها مورد انتقاد قرار داده است.