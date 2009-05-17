برتری تشکلهای مردمی مدیریت منابع آب خراسان شمالی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رضا نعیمی صبح شنبه در نخستین کارگروه مطالعه و ایجاد تشکلهای آب بران کشور در بجنورد کاهش تصدی گری دولت در مدیریت منابع آب را مهمترین هدف این کارگروه عنوان کرد و افزود: با کاهش تصدی گری دولت در منابع آب شاهد کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از تاسیسات آب خوانهای موجود کشور خواهیم بود.

وی مدیریت بهتر، بهره برداری بیشتر و حفظ تاسیسات و راندمان بالا را از ثمرات حضور تشکل های مردمی در مدیریت منابع آب برشمرد و تصریح کرد: در این نشست ایجاد تشکلهای مردمی آب بران در خراسان شمالی بعنوان پایلوت در کشور انتخاب شده است که نتایج آن در کشور بهره برداری می شود.

وی با اشاره به حضور 25 تشکل مردمی از سال 84 در مدیریت منابع آب استان گفت: 19 تشکل در بخش آبهای سطحی شبکه های پایاب سدها و 6 شبکه در بخش آبهای زیرزمینی فعالیت می کنند.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در حاشیه این کارگروه نیز به خبرنگار مهر گفت: امسال 42 میلیارد ریال برای مطالعه، ساماندهی و بازگشایی مسیر رودخانه های خراسان شمالی اختصاص یافته است.

نعیمی افزود: این میزان اعتبار در سفر دوم ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت به این استان، مهرماه پارسال مصوب شد.

وی اظهار داشت: از این اعتبار، 15 میلیارد ریال برای بازگشایی مسیر رودخانه "شاهجوب" عبوری از شهر بجنورد، 10 میلیارد ریال برای ساماندهی رودخانه مرزی "سومبار"، 10 میلیارد ریال برای ساماندهی مسیر سایر رودخانه های استان و بقیه اعتبار برای مطالعه، اصلاح و ساماندهی مسیر رودخانه های استان هزینه خواهد شد.

وی افزود: اکنون با جذب این اعتبار، مبادله موافقتنامه اجرای طرحهای مطالعه، ساماندهی و بازگشایی مسیر رودخانه های خراسان شمالی انجام شده و عملیات طرحهای آبی مورد نظر استان نیز در دست اجرا است.



استان خراسان شمالی با داشتن دو هزار و 100 کیلومتر طول رودخانه جزو استانهای سیلاب خیز کشور به شمار می رود.

این استان از لحاظ سیل خیزی در 30 استان کشور پس از استان گلستان رتبه دوم کشور را داراست.

در نخستین نشست کارگروه مطالعه و ایجاد تشکل های مردمی مدیریت منابع آب در بجنورد نمایندگان مدیریتهای حفاظت از منابع آب شرکت های آب منطقه ای 30 استان راه های کاهش تصدی گری دولت در منابع آب و افزایش مشارکت تشکل های مردمی در این زمینه را بررسی می کنند.