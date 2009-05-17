نیروی ضعیف خودی در دولت ائتلافی حذف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: نیروی کارآمد در دولت ائتلافی از همه طیوف شناسایی و نیروی قوی رقیب در این دولت به خدمت گرفته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت ائتلافی به شدت به دنبال اجرای برنامه چشم انداز 1404 و اصل 44 قانون اساسی بوده و رساندن ایران به قدرت اول منطقه هدف نهایی دولت ائتلافی است.

رئیس ستاد انتخابات محسن رضایی در مازندران با اشاره به برخی گفته ها مبنی بر رد صدارت دولت ائتلافی در برهه کنونی اظهار داشت: دیدگاه این طیف ناشی از نانواتی آنان بوده زیرا حذف نیروی کارآمد در دولت ائتلافی مفهوم ندارد.

رنجبر همچنین مبنی بر احتمال کناره گیری رضایی در این دوره از انتخابات، گفت: رضایی در دوره گذشته برای پیروزی جریان اصولگرا و نامزد اصولگرا از صحنه انتخابات کناره گیری کرد که متاسفانه اصولگرایان قدر فداکاری وی را ندانستند و به تخریب وی اقدام کردند.

وی افزود: محسن رضایی در این دوره قصد دارد تا پایان انتخابات بماند و هیچ انصراف و کناره گیری از صحنه انتخابات دهم از وی متصور نیست.

رئیس ستاد انتخابات محسن رضایی در مازندران خاطرنشان کرد: جایگاه رضایی هر روز در سطح اساتید و دانشجویان حوزه و دانشگاه رو به ارتقاء رفته زیرا به عقیده آنها رضایی توانایی اصلاح سیاست گذاری های دولت فعلی را دارد.

رنجبر با بیان اینکه بسیاری از اصولگرایان ناراضی از دولت به طور قطع به محسن رضایی در این دوره از انتخابات رای خواهند داد، اظهار داشت: آراء اصولگرایان منتقد دولت از سمت رقیب به سمت رضایی سوق پیدا کرده که آراء قابل توجهی است.

به گفته وی، تعداد زیادی از اصولگرایان پس از انصراف خاتمی به سمت موسوی متمایل شده و با ورود رضایی تعدادی از اصلاح طلبان غیرعلاقمند به جریان موسوی آراء خود را به رضایی خواهند داد.

رئیس ستاد محسن رضایی در مازندران یادآور شد: به نظر می رسد موفقیت دکتر رضایی در جامعه هر روز فزونی یافته زیرا بسیاری از ایده ها و نظرات رضایی برای عبور از بحران اقتصادی کشور مورد علاقه و پسند افراد روشنفکر جامعه قرار گرفته است.

رنجبر خاطرنشان کرد: موردی که برای رضایی محرز بوده این است که جنس انتقاد رضایی از دولت با جنس انتقاد اصلاح طلبان از دولت کاملا متفاوت بوده به گونه ای که جنس انتقاد رضایی از دولت از نوع سازنده ولی جنس انتقاد اصلاح طلبان جنبه تخریب دولت را به دنبال دارد و جنس شعار رضایی با سایر شعارهای رقبا متفاوت است.

وی در پایان از سفر قریب الوقوع دکتر محسن رضایی به مازندران خبر داد و گفت: ستادهای شهرستانی در اکثر شهرستانهای استان تشکیل و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کردند.