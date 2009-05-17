قاتل زنان مسن قزوین به جنایات خود اعتراف کرد

سیدمحمد ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از نیمه بهمن ماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال قزوین با پنج فاجعه بسیار نگران کننده روبرو شد و قتل زنان مومن و محجبه و اصیل احساسات مردم را جریحه دار و آنها را نگران کرد.

ابوترابی افزود: شواهد و اطلاعات به دست آمده حاکی از دست داشتن یک نفر در این جنایات بود و شائبه سیاسی بودن قتلها نیز دور از ذهن بود.

نائب رئیس مجلس که برای افتتاح 352 طرح مخابراتی به قزوین سفر کرده بود و برای پیگیری قتلها در فرمانداری به سر می برد افزود: با تلاش و پیگیری همه دستگاههای ذیربط در کمتر از سه ماه اولین مظنون شناسایی و دستگیر شد که در بازجوییها به قتلها اعتراف کرده است.

وی اظهار داشت: سرنخ قاتل زمانی به دست آمد که یک زن که توانسته بود از خودروی قاتل فرار کند با ارائه اطلاعات ارزشمند و شناسایی خودرو موجب شد تا مالک خودرو و زن مظنون شناسایی و دستگیر شوند که مظنون در کمتر از 24 ساعت به جنایت خود اعتراف کرد.

ابوترابی به انگیزه قاتل از دست زدن به این جنایات سخنی نگفت اما بیان داشت: به رغم آنکه قاتل صحنه جنایات را ترسیم و نحوه قتلها را بازگو کرده است اما به انگیزه قتلها اشاره نداشته که بازپرسان پیگیر مسئله هستند تا انگیزه قتلها نیز مشخص شود.

ابوترابی اضافه کرد: اگر انسانی با جرم و جنایت خوبگیرد و به سمت خلاف و جنایت کشیده شود گاهی اوقات به دلیل مسائل روانی شاید از کشته شدن دیگران احساس لذت کند و شاید این قاتل نیز دچار مسائل روانی شده باشد.

در ساعات آینده قراراست فرمانده انتظامی استان جزئیات بیشتری از این جنایات را با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی تشریح کند.