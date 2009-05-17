دومین اردوی تیم ملی هاکی بانوان در ساری برگزار می شود

آزیتا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این اردوی آمادگی 25 بازیکن از 30 اردیبهشت ماه جاری تا دوم خردادماه به مدت شش روز در شهر ساری برگزار می شود.

وی گفت: نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هاکی بانوان کشور نیز از نهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه جاری در شهرستان ساری برپا شده بود.

وی یادآور شد: اردوی آمادگی تیم ملی هاکی بانوان کشور به منظور شرکت در مسابقات جام ملتهای آسیا که از 12مردادماه امسال در مالزی برگزار می شود، تشکیل شده است.

رئیس هیئت هاکی مازندران اظهار داشت: به منظور کسب آمادگی هرچه بیشتر تیم ملی هاکی بانوان هفت مرحله اردو پیش بینی شده که به احتمال فراوان تمامی اردوی های آمادگی در مازندران و در شهرستان ساری برپا می شود.

وی گفت: پس از هر مرحله اردوی آمادگی از تعداد نفرات دعوت شده به اردو کاسته می شود تا ترکیب تیم ملی هاکی بانوان کشور اعزامی به مسابقات آسیایی مشخص شود.

وی افزود: در این مرحله از اردوی آمادگی چهار نفر از بانوان هاکی باز مازندرانی نیز حضور دارند.

صفی زاده خاطرنشان کرد: تیم ملی هاکی بانوان کشور برای اولین بار به مسابقات جام ملتهای آسیا اعزام می شود.

