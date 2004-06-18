به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، ساكنان محلي گفتند: شدت درگيريها ومبادله آتش سنگين ميان طرفين درگيركه اغلب درمناطق سني نشين درجريان دارد به قدري گسترده است كه اكثرخانواده هاي عراقي مجبوربه ترك خانه و كاشانه خود شدند.
به گفته همين ساكنان، درگيريهاي سختي ميان نيروهاي آمريكايي وافراد مسلح درجنوب شهرجريان دارد اما هنوزازآمار تلفات و ميزان خسارتهاي ناشي از اين درگيريها خبري مخابره نشده است.
ارتش آمريكا اعلام كرد: اين درگيريها كه از روزپنجشنبه آغازشد، هنگامي شدت يافت كه افراد مسلح با گلوله خمپاره و سلاحهاي سبك يك دستگاه خودروگشتي نيروهاي آمريكايي را هدف قراردادند. وي افزود: نيروهاي آمريكا در واكنش به اين حمله شماري از افراد مسلح را كشتند.
با افزايش حملات عليه اشغالگران:
شهر بعقوبه به صحنه درگيري با نظاميان آمريكايي تبديل شد
به گفته شاهدان عيني براي دومين روز متوالي نظاميان آمريكايي همچنان به درگيري با افراد مسلح در جنوب شهر بعقوبه ادامه مي دهند .
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