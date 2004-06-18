شهر بعقوبه به صحنه درگيري با نظاميان آمريكايي تبديل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، ساكنان محلي گفتند: شدت درگيريها ومبادله آتش سنگين ميان طرفين درگيركه اغلب درمناطق سني نشين درجريان دارد به قدري گسترده است كه اكثرخانواده هاي عراقي مجبوربه ترك خانه و كاشانه خود شدند.



به گفته همين ساكنان، درگيريهاي سختي ميان نيروهاي آمريكايي وافراد مسلح درجنوب شهرجريان دارد اما هنوزازآمار تلفات و ميزان خسارتهاي ناشي از اين درگيريها خبري مخابره نشده است.



ارتش آمريكا اعلام كرد: اين درگيريها كه از روزپنجشنبه آغازشد، هنگامي شدت يافت كه افراد مسلح با گلوله خمپاره و سلاحهاي سبك يك دستگاه خودروگشتي نيروهاي آمريكايي را هدف قراردادند. وي افزود: نيروهاي آمريكا در واكنش به اين حمله شماري از افراد مسلح را كشتند.

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