دانشجویان از تخفیف 50 درصدی سالنهای تئأتر برخوردار شدند

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: بر اساس توافقی که امور فرهنگی وزارت علوم با حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد به عمل آورده است دانشجویان می توانند از سالنهای تئاتر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت 50 درصد تخفیف استفاده کنند.
وی ادامه داد: این تخفیف به دانشجویانی که دارای فرهنگ کارت دانشجو هستند تعلق می گیرد.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: بخشنامه تخفیف 50 درصدی سالن های تئاتر به دانشجویان دارای فرهنگ کارت دانشجو در هفته جاری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است.
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