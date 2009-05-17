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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۵۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دانشجویان از تخفیف 50 درصدی سالنهای تئأتر برخوردار شدند

دانشجویان از تخفیف 50 درصدی سالنهای تئأتر برخوردار شدند

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تفاهم این وزارتخانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارائه تخفیف 50 درصدی بلیط تئاتر سالنهای تئاتر وابسته به این وزارتخانه خبر داد.

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: بر اساس توافقی که امور فرهنگی وزارت علوم با حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد به عمل آورده است دانشجویان می توانند از سالنهای تئاتر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت 50 درصد تخفیف استفاده کنند.

وی ادامه داد: این تخفیف به دانشجویانی که دارای فرهنگ کارت دانشجو هستند تعلق می گیرد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: بخشنامه تخفیف 50 درصدی سالن های تئاتر به دانشجویان دارای فرهنگ کارت دانشجو در هفته جاری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است.

کد مطلب 879906

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