دانشجویان از تخفیف 50 درصدی سالنهای تئأتر برخوردار شدند

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تفاهم این وزارتخانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارائه تخفیف 50 درصدی بلیط تئاتر سالنهای تئاتر وابسته به این وزارتخانه خبر داد.