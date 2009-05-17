محمد امین ریاحی به سمت خانه ابدی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم چهره‌هایی چون محمدرضا شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج، ایرج افشار، حسن انوری، محمدابراهیم باستانی پاریزی، علی‌اشرف صادقی، توفیق سبحانی، ایرج پارسی نژاد، احمد اقتداری،محمود فتوحی، محمود دعایی و علی دهباشی حضور یافته اند.

پیکر زنده یاد ریاحی در قطعه نام آوران بهشت زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد.

این استاد زبان و ادبیات فارسی صبح جمعه 25 اردیبهشت‌ماه در سن 86 سالگی براثر کهولت سن و بیماری در تهران درگذشت.

ریاحی سال 1302 در خوی متولد شد. وی از شاگردان ملک‌الشعرای بهار بود که رساله‌ دکترای رشته‌ زبان و ادبیات فارسی را با عنوان "تصحیح متن مرصاد العباد" زیر نظر بدیع‌الزمان فروزانفر به پایان برد.

ازآثار ریاحی می‌توان به "زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی"، "گلگشت در شعر و اندیشه حافظ"، "تاریخ خوی"، "کسایی مروزی- زندگی و اندیشه و شعر او"، "مجموعه مقالات- حاوی 50 مقاله تاریخی و ادبی" و "تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی" اشاره کرد.

