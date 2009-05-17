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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۳۴

توسلی برای "شیر و عسل" موسیقی می‌سازد

توسلی برای "شیر و عسل" موسیقی می‌سازد

امیر توسلی موسیقی فیلم کمدی "شیر وعسل" به کارگردانی آرش معیریان را می‌سازد.

سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده فیلم سینمایی "شیر و عسل" به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری امروز در لواسان شروع شده و تا دو روز دیگر در این لوکیشن ادامه دارد. تمام بازیگران تا به‌حال مقابل دوربین رفته‌اند. امیر توسلی موسیقی فیلم را می‌سازد و معیریان به زودی تدوین را شروع می‌کند. 60 درصد از فیلمبرداری انجام شده و فیلمبرداری 10 روز دیگر در تهران به پایان می‌رسد.

فتحعلی اویسی، مهران غفوریان، پوریا پورسرخ، علی صادقی، افسانه پاکرو و فلور نظری بازیگران "شیر وعسل" هستند.

سایر عوامل عبارتند از فیلمبردار: مجتبی رحیمی، چهره‌پرداز: مسعود افشار، صداگذار: علی رشیدی، طراح صحنه و لباس: شیرین شازده‌احمدی، عکاس: اکبر اصفهانی.

معیریان فیلم‌های "کما"،"شارلاتان"، "چپ‌دست" و "آنکه دریا می‌رود" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 879932

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