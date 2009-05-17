لیگ قهرمانان در انتظار چهار تیم آخر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، تا اینجا که هفته پنجم از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به اتمام رسیده، 12 تیم صعودشان به مرحله تک حذفی قطعی شده است.

پاختاکور و الهلال از گروه A، الشباب عربستان و پرسپولیس از گروه B، الاتحاد و ام صلال از گروه C، الاتفاق و از گروه D، ناگویا گرامپوس ژاپن از گروه E، گامبا اوزاکا از گروه F، کاشیما آنتلرز ژاپن از گروه G، کاوازاکی فرانتاله ژاپن و پوهانگ استیلرز از گروه H صعودشان مشخص شده است.

بنابراین بنیادکار ازبکستان با هفت امتیاز و الشباب امارات با شش امتیاز برای دومین تیم صعود کننده از گروه D در تاشکند با هم روبرو می شوند.

در گروه E بیجینگ گوان که دیگر شانسی برای صعود ندارد با نیوکاسل جتز بازی می کند و اولسان هیوندای به مصاف ناگویا می رود که از همین حالا صعودش به عنوان تیم اول قطعی گروه شده است. بنابراین نیوکاسل با هفت و اولسان با شش امتیاز در رده های دوم و سوم برای دوم شدن و رفتن به بالا می جنگند.

در گروه F دو تیم شاندونگ لیوننگ و سئول که با 7 امتیاز در رده دوم هستند شانس رفتن به مرحله شانزدهم را دارند. شاندونگ باید با سری وی جای اندونزی که هیچ امتیازی بدست نیاورده روبرو شود و سئول در مصاف با گامبا یک چشم به بازی شاندونگ دارد و برای صعود تلاش کند.

در گروه G هم سوون سامسونگ با دو امتیاز بیشتر از شانگهای شنهوا هفت امتیازی امید بیشتری به دوم شدن در گروه و صعود دارد.

سوون سامسونگ کره باید با سنگاپور آرمد فورس ته جدولی که از ضعیف ترین تیم‌های این بازیها بوده بازی کند و شانگهای به مصاف کاشیما 12 امتیازی برود که بدون دغدغه به زمین خواهد آمد.

در بازیهای لیگ قهرمانان در صورت تساوی امتیاز دو تیم به نتیجه بازی رودررو نگاه می شود.