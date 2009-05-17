گزارش کامل مهر از اختتامیه نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عصر دیروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد حسین صفارهرندی وزیر ارشاد، محسن پرویز معاون فرهنگی وی، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در محل سالن آمفی تئاتر مصلای تهران برگزار شد.

در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنانش از گرم بودن سالن برگزاری این مراسم انتقاد کرد و گفت: این سالن بسیار گرم است و باعث پختگی افراد می شود!

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی مدل حیات سیاسی مبتنی بر عزت فرهنگی را به جهانیان معرفی می کند. اگر ما نگاه تمدنی را مبنای فرهنگیمان قرار دهیم باید لوازم آن را هم که یکی از آنها توانمندسازی جامعه مدنی است فراهم کنیم.

لاریجانی عنوان کرد: این توانمندسازی بر دوش اصحاب قلم و دانشمندان و ناشران است و باید ببنیم که مشکلات آنان چیست و قطعا آسایش روانی اصحاب قلم باعث می شود آنها آثار ارزنده ای خلق کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای بررسی هرگونه لایحه ای که توسط کانونهای صنفی ناشران، انجمن قلم و اتحادیه ناشران و کتابفروشان و همکاری وزارت ارشاد تهیه شده باشد اعلام کرد. وی در عین حال از گران بودن قیمت کتاب انتقاد کرد و گفت: در دوره فعلی دسترسی عموم مردم به کتاب قدری سخت تر شده است. نمی توان این را نادیده گرفت که خرید کتاب 20 هزار تومانی برای دانشجویان مشکل است. ما در مجلس آماده ایم تا هرگونه لایحه ای را در این باره بررسی کنیم.

سرانه مطالعه ایرانیان جهشی دو برابر داشته است

در این مراسم همچنین محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد سخنانش را با اشاره به عدم حضور رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و آن را موجب خسارتی بزرگ توصیف کرد و گفت: به معظم له گفتم که جای خالی شما در نمایشگاه کتاب حقیقتا محسوس بود. هر چند می دانیم که امکانی نیست تا این خلاء جبران شود اما به نوعی مایه آرامش دل کتاب دوستان، ناشران و خادمان و مدیران این عرصه را فراهم کنید که ایشان هم گفتند "حقیقتا من دلم می خواست و دوست داشتم که از نمایشگاه بازدید می کردم و مایلم این جمله را به دوستان خود منتقل کنید."

وی در ادامه از جهشی دو برابری در سرانه مطالعه ایرانیان خبر داد و گفت: امسال به طور متوسط 20 درصد حضور بیشتر مردم را شاهد بودیم. کف حضور در یک روز بین 300 تا 350 هزار و سقف آن بین 800 تا 900 هزار نفر بوده است. در مجموع بیش از 5.5 نفر به نمایشگاه مراجعه کردند و قدر مسلم این است که ناشران ما بیش از 30 درصد سال گذشته کتاب فروختند.

تقدیر از وزارت نیرو و بانوان محجبه

در این مراسم همچنین محسن پرویز رئیس نمایشگاه کتاب طی سخنانی با قدردانی از 28 نهاد متولی در برگزاری نمایشگاه کتاب از وزارت نیرو تقدیر کرد و گفت: وزارت نیرو طوری برق نمایشگاه را تامین کرد که در مجموع 4 دقیقه و 15 ثانیه قطعی برق داشتیم. اگر چه کسانی تیتر زدند که "برق نداریم" که البته شاید برق خودشان بوده است.

وی افزود: بیش از 95 درصد از تراکنش هایی که از طریق دستگاههای خودپرداز و کارتخوان مستقر در مصلی صورت گرفت موفقیت آمیز بود. ما سعی کردیم جو نمایشگاه یک جو فرهنگی باشد و وارد مسئله سیاسی که منجر به تفرقه می شود نشدیم. دیدید که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری به نمایشگاه آمدند و مثل دیگر مردم از آن بازدید کردند و مشکلی پیش نیامد.

پرویز به ثابت بودن قیمت غرفه ها و خدمات آن برای ناشران در 4 سال اخیر اشاره و تصریح کرد: یا باید بر اساس نظام عدالت محور کار شود یا آنکه هر کس هر مبلغی را که هزینه غرفه درخواستی اش است بپردازد و غرفه بگیرد. ما این موضوع را در نخستین جلسه ستاد اجرایی بیست و سومین نمایشگاه کتاب پیگیری می کنیم.

وی در پایان به سخنان رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه اشاره کرد و گفت: بحث ادبیات داستانی و نیز کتاب کودک و نوجوان که از تاکیدات رئیس جمهور بود در سال آتی در رأس کار معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد قرار خواهد گرفت.

پرویز در پایان از قدردانی از چند صد بانوی محجبه ای که در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب حجابشان را رعایت کرده بودند خبر داد و تصریح کرد: هدیه کوچکی از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه امسال برای این عزیزان در نظر گرفته شده است که به آنها اهدا می شود.