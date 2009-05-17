مبارزه با سانسور مهمترین رسالت روابط عمومی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در سومین همایش ملی روابط عمومی های دستگاههای اجرایی که صبح یکشنبه به مناسبت روز جهانی ارتباطات تحت عنوان روابط عمومی، هویت یابی، کارآمدی و پاسخگویی در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به ایام انقلاب اسلامی اظهار داشت : رابطه امت و امام در شرایطی که هیچ ابزاری برای این ارتباط وجود نداشت، دستگاه ارتباطی و کارکنان مخابرات بودند که شرایط را برای انتقال پیام امام به جامعه فراهم می کردند و خطرات سخت آن روز را به جان می خریدند.

وی افزود: این تلاشها نقطه مهمی در اوج گیری و روند رو به تعالی و پیشرفت انقلاب اسلامی بود و اکنون این ارزشها همچنان حفظ شده است.

الهام ادامه داد: امروز در عرصه معنوی و مادی ارتباطات ما این نفوذ را به اعماق کشور از روستاها تا کلانشهرها گرفته و تا ارتباطات بین المللی رسانده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: حرکت نظام جمهوری اسلامی بر عنصر دانستن است و مهمترین رسالت حکومت مبارزه با جهل و جور است و با زدودن جهل به موقعیت و جایگاه خود و یافتن هویت از مسیر دانستن دست می یابیم.

وی تاکید کرد: انسان به حق خویش قیام می کند و خود زدودنده جرم می شود و نظامات ناعادلانه و ناحق را بر می چیند .

الهام ادامه داد: دانستن موتور حرکت انسان است و لذا دستگاههای مبتنی بر بی عدالتی و جرم اولین مشکلشان این است که " چرا مردم می دانند؟" و به همین دلیل تلاش می کنند تا پرده ندانستن را به روی چشمان نافذ مردمان بکشانند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مبارزه با سانسور آغاز حرکت یک نهضت موفقیت آمیز است، اظهار داشت: ابزار دروغ و حیله دستگاه جرم، راه ارتقای شعور عمومی را می بندد ولی امام راحل با فداکاری سنگین خویش توانست این سانسور را بشکند.

وی اضافه کرد: حرکت انبیای الهی و انقلاب اسلامی ما که مبتنی بر مبارزه با سانسور است با رساندن پیام حق به مردم وظیفه خود را انجام می دهد و طبیعی است که فطرت های پاک انسانها آماده پذیرش حقیقت است.

الهام در ادامه گفت: اگر اعتقاد به مردم سالاری دینی یک اعتقاد مهم باشد مردم به وسیله دانستن آگاهی کامل می یابند و مردم چون می دانند تصمیمات خوب سیاسی می گیرند و خود حاکم بر سرنوشتشان می شوند لذا تصمیم سازی درست حاکی از آگاهی مردم از مسائل جامعه است.

سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: در مقدمه قانون اساسی تاکید می شود که وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار بگیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه ها بهره جوید و از خصلتهای ضد اسلامی جدا پرهیز نماید.

وی ادامه داد: قانون اساسی ما پویایی جامعه را در ابلاغ حقایق می داند و در اصل سوم قانون اساسی تاکید ویژه بر بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات شده است.

الهام همچنین گفت: در اصل 175 قانون اساسی به طور ویژه فصلی به صدا و سیما و حوزه ارتباطات اختصاص یافته است و تصریح می کند که در صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی تامین گردد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حق، عدالت و مردم گرایی جدی و واقعی است و به همین خاطر است که بر مسیر صدق و درستی با مردم تعامل دارد و ملت هوشمند و پرنبوغ ایران عزیز ما در این ارتباطات است که رابطه خود را با حکومت تحکیم می کنند.

وی افزود: اگر حکومت یک حکومت مستبد باشد طبیعی است که مهمترین مانع آن ایجاد ارتباط با مردم خواهد بود ، لذا حقیقت روابط عمومی ها در نگاه حکومت هاست که معنا پیدا می کند و دولت وقتی به محوریت مردم اعتقاد دارد دانستن را حق مردم می داند.

الهام همچنین گفت: مهم این است که دولتها به خود چگونه نگاه می کنند چرا که اگر دولت مردم را باور داشته باشد روابط گسترده او با مردم بیانگر این نگاه خواهد بود لذا روابط عمومی ها باید این ارتباط را شفاف تر از همیشه نگاه دارند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: ما آگاهی، دانستن و دادن اطلاعات به مردم را از باب یک ظرفیت ویژه نمی دانیم بلکه مردم را صاحب این حق می دانیم و دولت پاسخگو دولتی است که ارتباطاتش را با مردم باز و گسترده نگاه دارد.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: مبنای حکومت دینی بر پاسخگویی امروز و فردا است و این احساس مسئولیت است که رکن ارتباطات را در دولت و مردم می سازد و ما باید فکرمان را بر این پایه شکل دهیم.

الهام افزود: دولت امین مردم است و مردم آن را روی کار می آورند و اقتدار یعنی دفاع از حقوق ملت در عرصه جهانی. لذا باید اقتدار را با پاسخگویی ترکیب کنیم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: روابط عمومی ها باید ای نقطه ارتباطی را عمیق تر کنند و احساس تعلق به همه مردم را در وجود خود بپرورانند ، چرا که مشارکت سیاسی با دانستن محقق و واقعی می شود و از بازیهای تخریب گر و تبلیغات سیاسی به دور می شود.

الهام تاکید کرد: امروز سانسور از سوی دولت وجود ندارد و این سانسور پنهان و مرموزی است که به صورت خیلی پیچیده در نظام ارتباطی سلطه می خواهد بر افکار عمومی سایه افکند و روابط عمومی ها باید این موضوع پنهان را شناسایی و بشکنند و حقیقت را بیان نمایند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهور ما با شکستن فضای سانسور توانست پیام عدالت و احترام به کرامت انسانها را به گوش جهانیان برساند و در دانشگاه کلمبیا این حقیقت را به گوش عالم رسانید.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس دوربان 2 در ژنو اظهار داشت: رئیس جمهور ما در مرکز گفتگو تحمل و آزادی بیان توانست با اختناق آشکار در ژنو مقابله کند و اعتقادات صحیح و درست ملت ما را به گوش جهانیان برساند.

الهام ادامه داد: رئیس جمهور ما خادم این ملت است و با ورود به عرصه سانسورهای پنهان توانسته حقیقت را ابلاغ کند و آنچه که در ژنو اتفاق افتاد شکستن سانسور حاکمی بود که نمی گذاشت حرف این ملت به گوش جهانیان برسد.

سخنگوی دولت ادامه داد: امروز حرکت در مسیر گفتمان امام، مبارزه با این جهل جهانی است و ما باید با این جهل مبارزه کنیم و امروز روز آگاهی بخشی، شفاف بخشی و آماده کردن مردم برای حضور در انتخاباتی صحیح و سالم و درست است و مردم باید بدانند که تصمیم گیری به حق آنان است که با دانستن امکان استیفا پیدا می کند.

وی همچنین گفت: تلاش می کنیم تا سانسور حاکم بر افکاری را که با اسباب امروزی در صدد سایه افکندن بر افکار عمومی است را غبارزدایی کنیم که البته مردم ما خود این غبارها را می زدایند.

الهام تاکید کرد: روابط عمومی ها با گستره اطلاع رسانی خود باید انواع سانسور اختناقی که جریانات رسانه ای با موج وارده از بیرون کشور می خواهند وارد کنند ، را بزدایند.