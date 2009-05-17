رزمایش بزرگ امنیت و اقتدار در مرزهای شرقی کشور آغاز شد

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت : این رزمایش با هدف بالا بردن توان رزمی و نظامی مرزبانان و مرزداران غیور کشور و به نمایش گذاشتن اقتدار پلیس و حفظ آمادگی نیرو های انتظامی در استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود.



رزمایش بزرگ امنیت و اقتدار در مرزهای شرقی کشورصبح یکشنبه آغاز شده است و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.



معاون عملیات نیروی انتظامی افزود: درحال حاضر این رزمایش در منطقه میرجاوه و خاش در حال برگزاری است.

کد مطلب 879964