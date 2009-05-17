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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۳۹

اختصاصی مهر/

رزمایش بزرگ امنیت و اقتدار در مرزهای شرقی کشور آغاز شد

رزمایش بزرگ امنیت و اقتدار در مرزهای شرقی کشور آغاز شد

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور از آغاز برگزاری رزمایش امنیت و اقتدار با حضور یگانهای نمونه رزمی و مرزبانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت : این رزمایش با هدف بالا بردن توان رزمی و نظامی مرزبانان و مرزداران غیور کشور و به نمایش گذاشتن اقتدار پلیس و حفظ آمادگی نیرو های انتظامی در استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود.
 
رزمایش بزرگ امنیت و اقتدار در مرزهای شرقی کشورصبح یکشنبه آغاز شده است و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.
 
معاون عملیات نیروی انتظامی افزود: درحال حاضر این رزمایش در منطقه میرجاوه و خاش در حال برگزاری است.
کد مطلب 879964

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