دبير جشنواره : اختتاميه جشنواره تصوير هنرمند براي خبرنگاران جا ندارد

سيف الله صمديان، دبير جشنواره تصوير هنرمند در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: مشكل اصلي كمبود ظرفيت سالن خانه هنرمندان براي دعوت از خبرنگاران و ساير مدعوين است. در جشنواره امسال حدود 300 هنرمند شركت كرده اند در حالي كه سالن فقط براي 150 نفر جا دارد. همين مساله هم باعث شده است ما در دعوت از خبرنگاران و ساير علاقمندان با مشكل مواجه شويم.

وي خاطر نشان كرد: البته اصولا" دعوت از خبرنگاران به عهده ما نيست و روابط عمومي خانه هنرمندان قرار است اين كار را انجام دهد. علاوه بر اين در ميان هنرمنداني كه در جشنواره حضور دارند تعدادي از عكاسان وخبرنگاران مطبوعات هم هستند كه اين كار را انجام مي دهند!

صمديان در پاسخ به اينكه اختتاميه جشنواره بدون اطلاع رساني مناسب، كامل نمي شود، گفت: من به اندازه سن شما سابقه خبرنگاري و اطلاع رساني در مطبوعات را دارم! و از اين امور به خوبي سر در مي آوردم. ولي به هر حال مشكل ما كمبود جا است. در جشنواره فيلم فجر هم با وجود ظرفيت بالاي سالن برگزار كننده مراسم تعدادي از خبرنگاران نمي توانند در مراسم شركت كنند.

لازم به ذكر است كه دفتر مجله " تصوير" به عنوان برگزار كننده جشنواره، مراسم اختتاميه را خصوصي توصيف كرده بود. در مورد مراسم افتتاحيه هم همين اتفاق افتاده بود و برگزار كنندگان خبرنگاران را ناديده گرفته بودند.

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