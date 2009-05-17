بوردو به قهرمانی فوتبال باشگاهی فرانسه نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بوردو در حالی که میزبان لومان بود با نتیجه 3 بر 2 مقابل این تیم به برتری رسید. شاماخ (39)، گورکاف (45) و پلانوس (76) گل های بوردو را به ثمر رساندند و برای لومان ، لوتالک (24 و 55) گل زد.

در سایر دیدارهای شنبه شب نتایج زیر حاصل شد:

* کان 2 - سوشو صفر

* گرنوبل صفر - نانسی صفر

* لورن یک - لوهاور یک

* موناکو یک - والنسین یک

* سنت اتین 2 - تولوز 2

* پاریسن ژرمن یک - اوسر 2

این رقابت ها یکشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* لیل - نیس

* نانت - رن

*مارسی - لیون

جدول رده بندی:

1- بوردو 74 امتیاز

2- مارسی 71 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- لیون 64 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- پاریسن ژرمن 63 امتیاز

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18- سوشو 36 امتیاز

19- نانت 33 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- لوهاور 25 امتیاز