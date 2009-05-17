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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

هفته سی و ششم فوتبال فرانسه/

بوردو به قهرمانی فوتبال باشگاهی فرانسه نزدیک شد

بوردو به قهرمانی فوتبال باشگاهی فرانسه نزدیک شد

تیم فوتبال بوردو با برتری مقابل لومان یک گام دیگر به قهرمانی رقابت های این فصل فوتبال باشگاهی فرانسه نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بوردو در حالی که میزبان لومان بود با نتیجه 3 بر 2 مقابل این تیم به برتری رسید. شاماخ (39)، گورکاف (45) و پلانوس (76) گل های بوردو را به ثمر رساندند و برای لومان ، لوتالک (24 و 55) گل زد.

در سایر دیدارهای شنبه شب نتایج زیر حاصل شد:
* کان 2 - سوشو صفر
* گرنوبل صفر - نانسی صفر
* لورن یک - لوهاور یک
* موناکو یک - والنسین یک
* سنت اتین 2 - تولوز 2
* پاریسن ژرمن یک - اوسر 2

این رقابت ها یکشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* لیل - نیس
* نانت - رن
*مارسی - لیون

جدول رده بندی:
1- بوردو 74 امتیاز
2- مارسی 71 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- لیون 64 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- پاریسن ژرمن 63 امتیاز
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18- سوشو 36 امتیاز
19- نانت 33 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- لوهاور 25 امتیاز

کد مطلب 879973

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