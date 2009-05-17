درصد فقر کامل در دنیا بر اثر بحران مالی افزایش می ‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شاهد نجم صبح یکشنبه در حاشیه بازدید خود از پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اثرات بحران جهانی به همه کشورها بر می‌ گردد، اظهار داشت: این بحران سرمایه انسانی، مالی، سرمایه اجتماعی و زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته این مسئول در فائو در جهان یک میلیارد گرسنه داریم و تغییرات اقلیمی در حال افزایش است و تاثیرات بحران مالی بر فقرا بیشتر می‌ شود.

نجم افزود: سازمان ملل و فائو در این راستا سیاستهای خود برای کم کردن تاثیرات بحران مالی بر مردم دو پروژه ترسیب کربن در منطقه حسین ‌آباد غیناب سربیشه و احیای اراضی تخریب شده در سه قلعه سرایان در استان خراسان جنوبی را اجرا کرده یا در دست اجرا دارد.

نماینده فائو در ایران با اشاره به بازدید خود از پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی گفت: تیم پروژه ترسیب کربن متعهدانه کار می‌ کردند و در کنار این باید مسئولان استان به عنوان تیم اداری به آنان کمک بیشتری کنند.

شاهد نجم از مشاغل خرد مثل خیاطی و عرق ‌گیری به عنوان مزیت‌های پروژه ترسیب کربن سربیشه یاد کرد و اظهار داشت: به دنبال بازدیدی که از این پروژه داشتم به استاندار خراسان جنوبی پیشنهاد یک مرکز آموزشی دادم.

وی مشکل بزرگ منطقه سه قلعه سرایان را فرسایش بادی عنوان کرد و گفت: زمین‌های کشاورزی را شن‌های روان فرا گرفته بود که در این راستا سازمان‌های بین ‌المللی از جمله فائو آماده هستند تا جلوی فرسایش را بگیرند.

نماینده فائو در ایران تصریح کرد: ظرفیت سازی در منطقه برای کنترل تخریب سرزمین، شیوه اجرای بر اساس توانمندی مردم، تنوع زیست محیطی یا حفط حیات وحش و مستندسازی درس ‌های آموخته از اولویت‌ های طرحی است که در منطقه سه قلعه سرایان اجرا خواهد شد.

شاهد نجم در خصوص زمان اجرای پروژه احیای اراضی تخریب شده در سه قلعه سرایان افزود: مشخص نیست تا چه مدتی این پروژه طول می کشد زیرا هنوز سند نهایی نشده است.