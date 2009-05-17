  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

اعتبارات جاری خراسان جنوبی 20 درصد افزایش یافت

اعتبارات جاری خراسان جنوبی 20 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی اعتبارات جاری استان را 49 میلیارد و 501 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: اعتبارات جاری امسال نسبت به سال گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران درآمد استان در سال گذشته را 39 میلیارد تومان دانست و افزود: امسال باید خراسان جنوبی 52 میلیارد و 176 میلیون تومان درآمد داشته باشد.

وی به اختصاص 86 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی به استان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: تخصیص این اعتبارات در خراسان جنوبی از رشد چهار درصدی برخوردار بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از مجموع اعتبارات تملک دارایی استان به شهرستان نهبندان 16 درصد، قاینات 19.33 درصد، فردوس 7.8 درصد، سربیشه هشت درصد، سرایان 7.5 درصد، درمیان 8.9 درصد، بشرویه چهار درصد و بیرجند 28.75 درصد تخصیص یافته است.

امینی میزان جمعیت هر شهرستان، وسعت، برخورداری و عدم برخورداری و تعداد پروژه های نیمه تمام در هر شهرستان را از جمله شاخصهای توزیع اعتبارات تملک داریی در استان بر شمرد و بیان داشت: اعتبارات طرحهای ملی استان نیز در سال 88 بالغ بر 35 میلیارد و 525 میلیون تومان است.

کد مطلب 879985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها