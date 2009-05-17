اعتبارات جاری خراسان جنوبی 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران درآمد استان در سال گذشته را 39 میلیارد تومان دانست و افزود: امسال باید خراسان جنوبی 52 میلیارد و 176 میلیون تومان درآمد داشته باشد.

وی به اختصاص 86 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی به استان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: تخصیص این اعتبارات در خراسان جنوبی از رشد چهار درصدی برخوردار بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از مجموع اعتبارات تملک دارایی استان به شهرستان نهبندان 16 درصد، قاینات 19.33 درصد، فردوس 7.8 درصد، سربیشه هشت درصد، سرایان 7.5 درصد، درمیان 8.9 درصد، بشرویه چهار درصد و بیرجند 28.75 درصد تخصیص یافته است.

امینی میزان جمعیت هر شهرستان، وسعت، برخورداری و عدم برخورداری و تعداد پروژه های نیمه تمام در هر شهرستان را از جمله شاخصهای توزیع اعتبارات تملک داریی در استان بر شمرد و بیان داشت: اعتبارات طرحهای ملی استان نیز در سال 88 بالغ بر 35 میلیارد و 525 میلیون تومان است.