به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، علیرضا پیراسته ‌فرد مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اعلام این خبر گفت: از بیمه‌نامه‌های صادره، 328 بیمه‌نامه به ارزش 101 میلیارد و 248 میلیون ریال مربوط به سرمایه‌گذاری اکتشاف بوده است.

وی افزود: همچنین 160 بیمه‌نامه به ارزش 402 میلیارد و 595 میلیون ریال مربوط به بیمه‌نامه‌های اعتباری بهره‌برداری، سه بیمه‌نامه در بخش کانه‌آرایی، یک بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری بهره‌برداری از معادن و یک بیمه‌نامه مربوط به دوران بهره‌برداری از معادن بوده است.

پیراسته‌فرد سیاست‌های جدید صندوق را توجه ویژه به بخش فرآوری معادن ذکر کرد و گفت: ارزش واقعی بخش معدن در حوزه فرآوری نهفته است از این رو، توسعه فعالیت‌های معدنی با نگاه ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن از جمله مهمترین برنامه‌های صندوق در سال جاری است.

وی همچنین فعال کردن صندوق در اکثر فعالیت‌های معدنی را از دیگر اهداف سال 88 برشمرد و از بخش خصوصی معدن به‌ویژه سرماه‌گذاران بخش اکتشاف خواست تا از تمام ظرفیت‌های صندوق بیمه استفاده کنند تا خطراتی که سرمایه‌گذاری در این بخش را تهدید می‌کند، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.