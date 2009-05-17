نادیده گرفتن شعور سیاسی مردم/ آسیبهای اخلاقی انتخابات را تهدید می کند

تبلیغات نامزدها سالم و منطقی باشد

آیت الله مهدی هادوی تهرانی رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت توجه به اخلاق در انتخابات اظهار داشت: انتخابات بخشی از اخلاق اجتماعی در کشور محسوب می شود. نوع مشارکت مردم و نوع مشارکت کاندیدا در انتخابات در واقع نمادی از اخلاق اجتماعی در جامعه است. اگر در یک انتخابات رفتاری که از مردم یا کاندیداها سر می زند با موازین و هنجارهای شناخته شده جامعه سازگار نباشد نشان می دهد مفاهیم اخلاقی در جامعه با بحران مواجه شده اند.

آیت الله هادوی تهرانی یادآور شد: در جامعه اسلامی انتخابات باید نمادی از اخلاق اسلامی باشد. اخلاق اسلامی اقتضا می کند در انتخابات امکان مشارکت آگاهانه مردم توسط مجموعه دست اندرکاران فراهم شود و مردم نیز به عنوان کسانی که بازیگران اصلی این صحنه محسوب می شوند وظیفه دارند تلاش شایسته ای برای شناخت کاندیدای اصلح داشته باشند.

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تأکید کرد: اگر فضای انتخابات به گونه ای باشد که امکان شناخت کاندیدا وجود نداشته باشد یا این فضا در اثر تبلیغات نادرست و غیرواقعی آلوده به اخبار و اطلاعات نادرست شود امکان انتخابات درست از مردم سلب خواهد شد .

دکتر هادوی تهرانی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در انتخابات از کاندیدا تا مردم و مسئولین و مجریان انتخابات باید بر اساس این اصول اخلاقی رفتار کنند گفت: وظیفه مسئولین فراهم کردن فضای عادلانه برای حضور سالم و منطقی کاندیداها است و وظیفه کاندیداها رعایت انصاف و صداقت در ارائه دیدگاهها و نظرات مربوط به حوزه انتخابی خود است.

وی در ادامه وظیفه مردم را تلاش عالمانه و با بصیرت برای شناخت درست کاندیداها و برگزیدن شخصیت اصلح عنوان کرد.

آیت الله هادوی تهرانی با اشاره به مواردی که نقض اخلاق در انتخابات را به دنبال داشته است گفت: قضاوت در مسئله بحث اخلاقی انتخابات کار مشکلی است. معمولا در انتخابات به دلیل علاقه برخی افراد و جریانات به برخی کاندیداها ممکن است نسبت به برخی جریانهای رقیب نوعی برخوردهای غیرعادلانه صورت گیرد اما قضاوت درباره چیزی در انتخابات اخیر و و فضای انتخاباتی اخیر کار ساده ای نیست و گاه و بی گاه به عمد و یا غیرعمد ممکن است اتفاقاتی رخ دهد.

کاندیداها با هدف تخریب نقد نکنند

آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت پرداختن به اخلاق اظهار داشت: کل حرکت زندگی در چارچوب اخلاق قابل قبول است و یکی از صفات جامعه اسلامی مسئله اخلاق است. براین اساس نباید هرحرکت در زندگی اسلامی را بدون اخلاق در نظر گرفت و نباید مسئله محرمات، مسئله شایعه سازی، دروغ پردازی و تهمت زنی ، فتنه انداختن در هیچ نوع از رفتارهای انسانی دیده شود.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد که مسئله اخلاق در رفتاری که برای خدمت به یک نظام اسلامی انجام می شود و یک وظیفه شرعی است بیش از سایر موارد مورد اشاره است، چنین رفتارهایی باید به طور کامل عاری از مسائل غیر اخلاقی باشند. باید معیار و پذیرش یک رفتار در چارچوب اخلاق قرار گیرد و هر گونه مخالفت با احکام اخلاق اسلامی با محکومیت به انحراف و سوء رفتار یکی است.

وی در رابطه با نقض اخلاق در انتخابات با اشاره به اینکه هنوز تبلیغات آغاز نشده است اما گاهی برخی از افرادی برخلاف قانون عمل می کنند، درحالی که قانون جمهوری اسلامی یک حکم اسلامی و دقیق است، افزود: برخی متأسفانه به خود اجازه می دهند نسبتهای ناروایی به دیگران زده که این امر خلاف احکام اسلامی ، تأکیدات مقام معظم رهبری و شئون این نظام است.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: نقد یک حرکت ضد اخلاقی نیست، اگر نقد واقعی و براساس موازین انجام گیرد نمی تواند ما را در چارچوب رفتار غیر اخلاق قرار دهد، اما اگر هدف آن تضعیف نظام، سایر کاندیدا، فتنه انگیزی و تهمت زنی باشد این حرکت ضد اخلاقی تلقی خواهد شد.

نامزدها شعور سیاسی مردم را نادیده نگیرند

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت توجه به اخلاق در انتخابات اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ما اسلامی است و مسئولیتها، تکالیف دینی محسوب می شوند ، به نظر می رسد کسی نباید برای رسیدن به یک مقام و جایگاه، ارزشهای دینی را زیر پا بگذارد.

حاجی بابایی با اشاره به به اینکه اگر این تکلیف به یک ضد ارزش تبدیل شود و اخلاق رعایت نشود، به جای تبلیغ، تخریب صورت گیرد گفت: این کاندیداها به طور قطع اخلاقی که دنبال می کردند در پیشگاه مردم زیرپا گذاشته می شود. شعور سیاسی مردم بسیار بالا است مردم از تخریب به شدت متنفر هستند و تخریب نتیجه عکس می دهد. به همین دلیل امیدوار هستیم که رعایت اخلاق به این معنا بشود که هرکس نکات مثبت خود را بیان کند .

حاجی بابایی یادآورشد: کاندیداها باید دقت کنند مردم با شعور سیاسی بالا به آنها نگاه می کنند، مواظب باشند خطا نکنند. برنامه های خود را بیان کنند، نکات مهم و مثبت سی ساله انقلاب را بیان و نقد کنند، در مورد دولتها نقدهای خود را ارائه کرده و پیشنهادهای اصلاحهای خود را برای مردم بیان کنند و به طرفداران نیز القا کنند که در این مسیر حرکت کنند.

سیاست ما جدا از اخلاق نیست

حجت الاسلام سید محمدرضا میر‌تاج‌الدینی عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش و ضرورت اخلاق در انتخابات اظهار داشت: انتخابات ما باید اخلاق محور باشد، در واقع اخلاق مداری را به عنوان منشور مشترک بین همه گروه های سیاسی که در انتخابات فعال هستند باید ترویج کرده و اصل قرار بدهیم.

وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری که در سطح ملی است از حساسترین انتخابها است و نقش بسیار با اهمیت و به سزایی در سرنوشت کشور طی یک دوره چهار ساله دارد و طبعا از تنشها و حساسیتهای ویژه ای برخوردار است بنابراین اگر از محور اخلاق فاصله بگیریم ضررهای جبران ناپذیری به جامعه وارد می شود.

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: اعتقاد دارم که باید با این دید پیش برویم همچنان که که دیانت ما از سیاست ما جدا نیست و سیاست ما عین دیانت است، بخشی از دیانت اخلاق است . پس باید بگوییم سیاست ما جدا از اخلاق نیست و اخلاق ما جدا از سیاست نخواهد بود.

وی تأکید کرد: در هفته های اخیر تنشها زیاد شده برخی کاندیدها و طرفداران آنها یکدیگر را به مسائل گوناگون متهم کرده، از مسائل جزئی برداشتهای غیر واقعی کرده و فضای غوغاسالاری را حاکم کردند. برافروخته شدن و گفتن هر حرفی که در لحظه به ذهن می رسد از مسیرهای اخلاقی دور است.

نامزدها وعده‌های غیرواقعی ندهند/ سیاه نمایی در شأن کاندیداها نیست

آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید همه ابعاد نظام در هر عرصه ای از سنخ نظام اسلامی باشند اظهار داشت: تبلیغات انتخاباتی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند. انتخاباتی در شأن جمهوری اسلامی ایران است که در همه ابعادش اسلام مد نظر باشد. از این رو مسئولان نظارت و اجرا فقط خدا و قانون را در نظر بگیرند.

آیت الله سید احمد خاتمی با بیان اینکه ارزشهای دینی باید مد نظر کاندیداها و هوادارانشان باشد، تصریح کرد: کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند، اگرچه همه از این قاعده کلی می گویند، اما گاه رفتاری دیده می شود که نمی توان گفت این رفتار با اخلاق انتخاباتی هماهنگ است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه همه می دانند مسائل مهم در عرصه سیاست خارجی طبق قانون اساسی به عهده شخص مقام معظم رهبری است، گفت: از جمله مسئله آمریکا، رابطه داشتن و یا نداشتن، به ولی فقیه مربوط می شود، بنابراین اینکه کاندیدایی بگوید "اگر من رئیس جمهور شوم، این رابطه را برقرار می کنم" خود آن کاندیدا هم می داند این توان را ندارد که بدون هماهنگی با مقام معظم رهبری این کار را انجام دهد. بنابراین چرا این شعار را می دهد؟ این رفتار با اخلاق انتخاباتی مناسب نیست.

امام جمعه موقت تهران در ادامه افزود: کاندیدایی که در مورد تغییر مدت خدمت سربازی صحبت می‌کند باید در نظر داشته باشد که این امور مربوط به ستاد فرماندهی کل قوا است و در اختیار رئیس جمهور نیست. بنابراین کاندیداهایی که می خواهند در نظام جمهوری اسلامی عهده دار نهاد ریاست جمهوری شوند، باید در خط مقدم اجرای قانون باشند چرا که برخی از سخنان و گفتارها مناسب نیست.

وی تصریح کرد: اخلاق شایسته انتخاباتی آن است که کاندیداها از برنامه هایی که در توان آنها است و طبق قانون در اختیار آنها است، بگویند و نکته دیگر اینکه کاندیدا نخواهند با تخریب دیگران راه و جای خود را باز کنند؛ چرا که این رفتار بسیار ناشایست است.

آسیبهای اخلاقی انتخابات را تهدید می کند

حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعة‌المصطفی‌العالمیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات پدیده جدیدی است که در شکل گیری قدرت در جامعه و یک انتظام و سامان پایه ها و نظامهای اجتماعی نقش برجسته ای دارد . در قانون اساسی ما نیز انتخابات در خبرگان رهبری، ریاست جمهری مجلس شورای اسلام و شوراها نیز به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک عنصر مؤثر در نظام اجتماعی مورد قبول قرار گرفته است.

اعرافی با اشاره به اینکه همه رفتارها و تعاملات اجتماعی بشر در حوزه فقه و اخلاق قرار می گیرد و فقه حوزه ای است که باید براساس معیارهای عقلی و شرعی نوع عملکرد انسان نظام پیدا کند شود استدلال کرد: اخلاق نیز چون فقه در تمام رفتارهای فردی و اجتماعی ما مصداق دارد .

رئیس جامعةالمصطفی العالمیه با تصریح بر این نکته که هرچه کار و نقش یک رفتار اجتماعی در سامان امور جامعه بیشتر باشد اخلاق هم اهمیت بیشتری می یابد اظهار داشت: انتخابات به عنوان یک رفتار فراگیر همگانی و مؤثرکه در انتظام امور اجتماعی دارای قوانین و مقررات مختلفی است اهمیت بیشتری پیدا می کند.

وی اظهار داشت: انتخابات دربرگیرنده یک سری قانون و یک سری مجموعه های اخلاقی است که طبعا تخطی از قوانین از آسیبهای اولیه است که باید از آن جلوگیری شود . در حوزه آسیبهای اخلاقی نیز آسیبهایی انتخابات را تهدید می کند که حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری از سر دنیاطلبی و ریاست خواهی و افزون خواهی غیر الهی و شیطانی باشد.

اعرافی یادآور شد: از دیگر آسیبهای اخلاقی در انتخابات وارد شدن در صحنه بدون داشتن تئوری و برنامه ، دورغگویی و خلاف واقع گفتن، حسادت، تخریب و اتهام به رقیب ، هزینه های نامشروع از بیت المال ، استفاده از منابع نامشروع، جو سازی های خلاف واقع است.

حجت الاسلام علیرضا اعرافی اضافه کرد: حضور در عرصه انتخابات از سر احساس وظیفه برای کمک به پیشرفت جامعه و کمک به خلق باشد، دارای برنامه هایی باشند که از راه های کارشناسی به آن رسیده باشند، راستگویی و یک دستی را در گفتار خود رعایت کنند، به سمت حسادت نروند، حرمت و کرامت نامزدهای دیگر نامزدها و طرفداران آنها رعایت شود.

شعور سیاسی مردم را نباید نادیده گرفت

فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخلاق انتخاباتی گفت: امروزه در هر مشی و حرفه ای اخلاق نقش اساسی را دارد، اخلاق امروزه به یک منطق تبدیل شده و از نظر علمی نیز جایگاهی دارد. اگر در هر فعالیت و برنامه ای اخلاق حاکم بر خود را پیگیری کند به نتایج قابل قبولی می رسد.

وی با اشاره به اینکه امر انتخابات که یک فعالیت و اقدام سیاسی است از این قانون جدا نیست گفت : یک سری دستور العمل ها و شیوه های رفتاری که یک فضای سالم را در این فعالیتها سیاسی حاکم می کند باید در انتخابات نیز رعایت شود.

آلیا عمده ترین شاخصه ها و و عناصری که در این مجموعه دستورالعملها وجود دارد را صداقت توصیف کرد و گفت: همه کسانی که این فعالیت را دنبال می کنند باید صداقت داشته باشند. نکته دیگر اینکه باید مثبت کار کنند به حوزه های منفی ورود پیدا نکنند.

وی در تبیین اظهارات خود توضیح داد: هر نامزدی خود یک سری برنامه هایی دارد و ارتباطاتی با هواداران و ستادهای تبلیغاتی خود دارد، باید این فرهنگ و عقیده را حاکم کند که اگر انگیزه ای در کار است، اگر تصمیم برای خدمت است و اگر برنامه و هدفی است باید از فرصتها برای تبیین اهداف و برنامه ها استفاده شود و برای انعکاس نوع فعالیتها اگر به این بپردازند وقت با کمبود وقت مواجه می شوند، بنابراین باید از اختصاص فرصت خود برای تخریب رقیب به کار گیرند یا عملکرد غیراخلاقی پرهیز کنند.

عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم تأکید کرد: یکی از شاخصه های اخلاق در انتخابات این است ما مجاز نیستیم از هر ابزار و وسیله و روش و شیوه ای برای پیروزی و رسیدن استفاده کنیم وجه تمایز فعالیتهای انتخاباتی ما با نوع انتخابات غرب و در شمول فرهنگی غربی است مقید بودن به اخلاق انتخاباتی است.

وی یادآور شد: در این مورد سه سالی است که فعالیتهایی در معاونت فرهنگی وزارت کشور انجام شده و منشوری تحت عنوان منشور اخلاق انتخاباتی تدوین شده که با مطالعه این منشور و عمل کردن به آن می توانیم انتخاباتی اخلاقی داشته باشیم که شأن نظام ما هم این است. تمام فعالیتهایی که در نظام جمهوری اسلامی انجام می شود باید با همین شیوه صورت گیرد.

آلیا گفت: در واقع به نظر می رسد با تجربیاتی که کشور دارد می توانیم فرهنگ تبلیغاتی که مبتنی بر اخلاق منحصر به فرد ایران است به سایر کشورها نیز ارائه شود، یعنی رقبا برای از صحنه خارج کردن یکدیگر به هر وسیله ای متوصل نشوند و به ارزشهایی و اصولی پایبند باشند که ریشه در انسانیت دارد و در چارچوب ارزشها حرکت شود.

تلویزیون گرفتار بداخلاقی انتخاباتی نشود

دکتر عماد افروغ جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت پرداختن به اخلاق در انتخابات گفت: نسبت اخلاق و سیاست و یکی از تجلیات آن در انتخابات یک نسبت ذاتی با انقلاب اسلامی دارد و مبانی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دارد ولی تجربه سیاسی من ثابت می کند که متأسفانه این پیوند تحت الشعاع برخی سیاست‌زدگیها و اقتصادزدگی‌ها قرار گرفته است.

وی با ابراز تأسف از اینکه مراقبت و نظارت صحیحی در مورد اخلاق و سیاست وجود ندارد گفت: گاهی جای هدف و وسیله عوض شده است. به جای آن که هدف اخلاق باشد هدف قدرت شده است و به جای اینکه قدرت ابزار بشود بعضا اخلاق ابزار شده است. این یک واقعیت دردناک است که ما شاهد آن بوده و هستیم و این زیبنده انقلاب و جمهوری اسلامی نیست و باید نهادهای ناظر، روشنفکران بیدار و حقیقت‌گرای ما مراقبت کافی داشته باشند، هشدارهای کافی را بدهند و جامعه را نسبت به این بیماری آگاه کنند.

دکتر افروغ یادآورشد که یکی از ضرورتهای جامعه ما توجه به اخلاق است، اخلاق نسبتی با فرهنگ، هویت و دین ما دارد و توسط برخی کج اندیشان و قدرت طلبان دچار بی مهری واقع شده است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: چند صباحی است که عده ای متوجه این معضل شده و ناقوس هوشیاری را به صدا در آورده اند. تقریبا می توان گفت که امروز توجه به اخلاق به گفتمانی نسبتا غالب تبدیل شده است. مشاهده می کنیم که تمام کاندیداها و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات شعار اخلاق می دهند، این را به لحاظ صوری مغتنم می شمارند اما باید در مورد تحقق آن هم مراقبت جدی کرد، نباید تنها به شعار بسنده کرد باید مراقب بود در عمل هم محقق شود.

وی تأکید کرد: در حقیقت ما به شدت نیازمند یک جنبش اخلاقی هستیم. این جنبش اخلاقی برای پاسداشت ارزشهای انقلاب از جمله ارزشهای اخلاقی و نسبت آن با سیاست باید در عرصه مدنی شکل گیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد: نسبت اخلاق و سیاست یا اخلاق در انتخابات ابعاد، اشکال و مؤلفه های مختلف دارد. یکی از وجوه آن به بداخلاقیهای هواداران کاندیداها باز می گردد. ممکن است هواداران دست به هتاکی بزنند، دست به اقدامات غیر اخلاقی و جعل شبنامه بزنند و به انواع مختلف بی اخلاقی کنند.

وی یکی از تجلیات آن را بد اخلاقی ستادهای انتخاباتی کاندیدای انتخاباتی دانست و ادامه داد: حتی در برگزاری انتخابات نیز ممکن است شاهد این بداخلاقیها باشیم . این بد اخلاقیها می تواند به انواع مختلف نمود داشته باشد.

عماد افروغ خواستار شناسایی تمام نهادها و کانونهایی که می توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض بد اخلاقی باشند شد تا هشدارهای لازم را بتوان ارائه داد.

وی گفت: حتی رسانه ملی نیز می تواند خواسته و ناخواسته دچار بداخلاقی شود. تبلیغ یکسویه برای یک کاندیدا، تخریب یک کاندیدایی غیر از کاندیدای مطلوب خود، در اختیار گذاشتن نابرابر رسانه در خصوص مبارزات انتخاباتی نیز می تواند از مصادیق بد اخلاقیهای انتخاباتی باشد. حتی زمانی که به کاندیدا اختصاص می دهند ممکن است نابرابر، نامتعادل و ناهماهنگ باشد.

وی در ادامه اظهارات خود در رابطه با احتمال موارد ضد اخلاقی و غیراخلاقی در جریان انتخابات گفت: ممکن است در آستانه انتخابات مانورهای تبلیغاتی خاصی صورت گیرد که فرصت را نابرابر می کند. تمام این موارد می تواند مصادیق نگاه غیر اخلاقی باشد که ابعاد و اجزای مختلف دارد.

این جامعه شناس یادآور شد که چنین مواردی یا نباید تنها در حد ستادهای انتخاباتی و یا جعل شبنامه با تخریب هواداران ببینیم بلکه بخش رسمی نیز می تواند دچار بد اخلاقی شود، بخش تبلیغی نیز می تواند دچار بد اخلاقی شود. برای مثال می توان ستادهای انتخاباتی و رسانه های مرتبط را درنظر گرفت که بیش از آنکه به معرفی کاندیدهای خود بپردازند، به تخریب کاندیدای رقیب می پردازند.

عماد افروغ گفت: در واقع فکر می کنم مردم به آن حد از هوشیاری رسیده اند که نسبت به این بد اخلاقیها حساس بوده و واکنش نشان دهند. چندی پیش مجله ای منتشر شد که همه را جز یک نفر تخریب کرد، بلافاصله با آن برخورد شد و قوه قضائیه نیز برخورد جدی کرد. بنابراین نقش قوه قضائیه نقش حساسی است و باید اقتدار خود را در این عرصه به نمایش بگذارد و اگر هم تمایلی نسبت به برخی کاندیداها دارد این تمایل نباید بروز عینی داشته باشد.

نامزدهای ریاست جمهوری اختلافات را به رفتار غیراخلاقی تبدیل نکنند

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخلاق یکی از مهمترین عناصر ادیان الهی به ویژه اسلام است ، مسلمان وقتی مسلمان است که علاوه بر عقاید اسلامی و عمل به احکام شرعی از اخلاق حسنه دینی هم برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه یکی از ساحتهای اخلاق اجتماعی اخلاق سیاسی است، گفت: بی تردید یکی از مصادیق بارز فعالیت سیاسی، فعالیتهای انتخاباتی است که کاندیدا باید به ارزشهای اخلاقی پایبند باشد، رقیب شکنی نکند، بیشتر به فعالیتهای خود بپردازند تا این که به نقض رقیب بپردازند اگر هم می خواهند به نقض رقیب بپردازند تنها واقعیتها را بیان کنند، برخی از آسیبها را بزرگتر از آنچه که هست مطرح نکنند، توهین نکنند و سخنان ناروا ارائه ندهند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق از سوی افراد شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری، یادآور شد: هرگونه منش و کنش اخلاقی از آنها سر بزند در جامعه تأثیر می گذارد در نتیجه بیش از گذشته به اخلاق نیازمند هستیم.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: اگر آسیب اخلاقی در جامعه وجود دارد، یکی از مهمترین عوامل آن آسیبهای اخلاقی از سوی فعالان سیاسی است و باید توجه شود که اگر این رویکردها اصلاح نشود هم به منافع ملی و هم به اخلاق عمومی مردم آسیب وارد می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اگر این افراد می خواهند وارد صحنه انتخاباتی شوند و زمام ریاست جمهوری را به خوبی در دست بگیرند از حالا تمرین کرده و اختلاف نظر ها را به گفتگوها و رفتارهای غیر اخلاقی بدل نکنند.