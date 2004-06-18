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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۰۹

مسابقات فوتبال غرب آسيا - جام سايوان(16)

مهدي رحمتي:جواب اعتماد مربيان را دادم

درروزي كه ابراهيم ميرزاپور به صلاحديد برانكو برروي نيمكت قرار داشت مهدي رحمتي با ارايه بازي قابل قبول نشان داد كه اعتماد به نفس گذشته را بازيافته است.

مهدي رحمتي درخصوص بازي تيم ملي مقابل لبنان به خبرنگار" مهر" گفت: بعد ازشكستي كه مقابل اردن داشتيم بچه ها تلاش داشتند تا با ارايه يك بازي خوب تلافي اين شكست را كرده باشند ونشان دهند كه باخت ما مقابل اردن حادثه اي بيش نبوده است.
وي درمورد عملكرد خود دراين مسابقه اظهارداشت: ازاينكه توانستم جواب اعتماد مربيان را بدهم خوشحالم، ضمن اينكه فكرمي كنم در حد توان خود توانستم درموفقيت تيم ملي سهيم باشم. درعين حال اين مربيان هستند كه بايد درخصوص عملكرد من اظهارنظرنمايند.

رحمتي ادامه داد: تيم ملي با اين پيروزي روحيه خود را بازيافته وبه اميد خدا مي رود تا روزهاي درخشان گذشته را تكرار نمايد و انتظاراين است كه با حمايتهاي همه جانبه رسانه ها ومردم بتوانيم يكبارديگردررقابتهاي جام ملتهاي آسيا پرچم پرافتخاركشورمان را برقله فوتبال آسيا به اهتزازدرآوريم.

کد مطلب 88000

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