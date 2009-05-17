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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

پلیس مصر کفشهایی با تصاویر موهن به اسلام را توقیف کرد

پلیس مصر دیروز شنبه کامیونی از کفشهای بچگانه وارداتی را که بر روی آنها تصاویر و نوشته‌های اهانت‌آمیز به دین اسلام وجود داشت، توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاسلام الیوم، اطلاعات مرکز پلیس مصر در بندر اسکندریه حاکی از آن است که این کفشها از یکی از شرکتهای وارداتی از اسپانیا وارد بندر اسکندریه شده که برخی از آنها به صورت نوشتاری و یا تصویری اهانت به تعالیم اسلام را دارند.

حدود یکهزار جفت کفش بچگانه در این کامیون وجود داشت که بیش از 200 جفت آن تصاویر و نوشته های اهانت آمیز داشتند .

وارد کننده این کفشها وجود تصاویر و یا نوشته های اهانت آمیز بر روی کفشها را تکذیب کرده است.

محمد عثمان رئیس بندر اسکندریه نیز ضمن توقیف کامیون، تصمیم گرفته کمیته ای را از صنفهای مختلف به ویژه هنری تشکیل دهد تا ضمن بررسی تصاویر و نوشته های روی کفشها، گزارشهایی در این زمینه ارائه کنند.

کد مطلب 880002

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