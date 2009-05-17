دبیر هفتمین دوسالانه نگارگری درباره برگزاری این نمایشگاه در سودان به خبرنگار مهر گفت: سفیران کشورهای کره، ژاپن، چین و... به دلیل شباهت نگارگری به نقاشی آنها به دیدن آثار دوسالانه آمدند که سفیر سودان هم از جمله آنها بود. گویا خود او نیز نقاش است و از دیدن آثار نگارگری خوشحال شد و گفت این کارها نشاندهنده بردباری مردم ایران است. به همین علت پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی از نگارگری را ارائه داد.

مرتضی حیدری همچنین در مورد جزئیات بیشتر این نمایشگاه توضیح داد: این پیشنهاد را به رایزن فرهنگی ایران در سودان گفتیم که مورد استقبال ایشان هم قرار گرفت. قرار است 300 اثر در سودان به نمایش گذاشته شود که حدود 100 اثر متعلق به نگارگری و بقیه کارهایی در زمینه نقاشی معاصر ایران است تا بینندگان بتوانند به دریافتی کامل از نحوه نقاشی ایران برسند.

حیدری همچنین به برگزاری نمایشگاهی از هنر آفریقا در ایران اشاره کرد و افزود: بعد از نمایش آثار در سودان، نمایشگاهی هم از کارهای هنرمندان این کشور و آفریقای جنوبی در ایران برگزار می‌شود. این نمایشگاه در یکی دو ماه آینده در سودان برگزار خواهد شد.