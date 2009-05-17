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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

جدیدترین آمار پنتاگون /

کشته شدن بیش از 100 هزار عراقی از سال 2003 تا کنون

کشته شدن بیش از 100 هزار عراقی از سال 2003 تا کنون

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در جدیدترین آمار رسمی خود اعلام کرد که از زمان حمله نظامی به عراق در سال 2003 تا کنون بیش از 100 هزار عراقی کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، در این گزارش آمده است که شمار کشته های نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان به حدود 5 هزار نفر رسیده است.

طبق این آمار، از سال 2003 تاکنون چهار هزار و 297 نظامی آمریکایی در عراق کشته و 31 هزار و 267 تن دیگر زخمی شده اند.

شمار تلفات ارتش آمریکا در افغانستان نیز به 679 کشته و دو هزار و 828 زخمی رسیده است.

در حال حاضر 140 هزار نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند.

این در حالی است که در تابستان سال جاری نیز 21 هزار نظامی آمریکایی به افغانستان اعزام خواهند شد.

کد مطلب 880015

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