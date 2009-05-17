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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

رئیس باشگاه پژوهشگران خبر داد:

اعلام آمار جذب بدون کنکور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه آزاد

اعلام آمار جذب بدون کنکور دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه آزاد

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان با اشاره به آخرین مصوبات شورای استعداد درخشان دانشگاه آزاد گفت: شورای استعداد درخشان پذیرش 16 نفر از دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد و 3 نفر از دانشجویان در دوره کارشناسی را بدون کنکور تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طائب شنبه شب در مراسم تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و مسابقات روباتیک جشنواره جوان خوارزمی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در خصوص برگزاری دهمین جشنواره جوان خوارزمی در سال 87 و تعداد طرح های دانشگاه آزاد در این جشنواره، خاطرنشان کرد: 32 طرح در این جشنواره برنده شدند که از این تعداد 9 طرح متعلق به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد بود.

وی اضافه کرد: از میان 43 مجری طرح های جشنواره خوارزمی 35 نفر موفق شده اند به عضویت استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد در آیند.

طائب گفت: در مسابقات روباتیک جشنواره جوان خوارزمی نیز از میان 18 گروه برنده در این جشنواره نیمی از برگزیدگان رتبه های اول و دوم متعلق به دانشگاه آزاد بود.

وی به برنامه های باشگاه پژوهشگران جوان در خصوص تسهیلاتی از جمله کمک به مقالات علمی و چاپ در مجلات معتبر، برنامه کارآفرینی و برنامه های آموزشی به اعضای باشگاه اشاره و تاکید کرد: 280 طرح با اعتباری بالغ بر 580 میلیون تومان برای حمایت در باشگاه به تصویب رسیده است.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان هزینه ارتقای علمی برای 10 هزار و 800 نفر عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد را یک میلیارد و 600 میلیون تومان برشمرد و اضافه کرد: باشگاه حدود 2 میلیارد تومان نیز در حوزه های فرهنگی برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان هزینه کرده است.

کد مطلب 880019

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