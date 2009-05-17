افزایش اختلاف آمریکا و رژیم اسرائیل و تلاش اوباما برای مهار نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، "باراک اوباما" امیدوار است تا بتواند با طرح به اصطلاح "اتحادیه بزرگ" میان رژیم اسرائیل و برخی کشورهای عرب در قبال برنامه هسته ای ایران، نتانیاهو را درباره پذیرش راه حل تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه متقاعد کند.

به نوشته این هفته نامه، دیدار اوباما با نتانیاهو بزرگترین آزمون چارچوب مذاکراتی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود زیرا همین مسئله روسای جمهور اسبق آمریکا را نیز به نوعی به خود مشغول کرده بود. برای مثال در حدود یک دهه قبل زمانی که نتانیاهو با بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده دیدار کرده بود کلینتون پس از دیدار با او با عصبانیت اعلام کرد : او فکر می کند یک ابر قدرت است.

اما شیمون پرز، رئیس رژیم اسرائیل در دیدار اخیر خود با اوباما به وی گفت که نتانیاهو با توجه به ماهیت یافتن متحدانی چون مصر، اردن و عربستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس علیه ایران و گروه هایی همچون حزب الله، تغییر کرده است. اما با این وجود نتانیاهو همچنان با راه حل تشکیل دوکشور مستقل در خاورمیانه مخالف است.

به گزارش مهر، ساندی تایمز در ادامه می نویسد : باراک اوباما در تاریخ 4 ژوئن در مصر برای مسلمانان سخنرانی می کند و این می تواند عاملی باشد برای تقویت جایگاه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر؛ و این در حالی است که قاهره رهبری غرب در منطقه را پذیرفته است.

این هفته نامه در ادامه به سفر "لئون پانتا" رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا ) به سرزمین های اشغالی اشاره کرده و می نویسد که اوباما در حالی به ایجاد به اصطلاح اتحاد بزرگ در قبال ایران امیدوار است که پانتا در سفر به تل آویو نسبت به هرگونه ماجراجویی علیه ایران به مقامات صهیونیستی هشدار داد.

با این وجود احتمال زیادی وجود دارد که نتانیاهو و اوباما در دیدار امروز یکشنبه خود با یکدیگر به چالش بخورند اما هر دوی آنها تلاش می کنند تا پیش از حضور اوباما در مصر و سخنرانی وی، تقابل چندانی با یکدیگر نداشته باشند.