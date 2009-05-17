بخش مرکزی نیشابور نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، رضا عبدالملکی صبح یکشنبه در جریان بازدید از بخش مرکزی شهرستان نیشابور افزود: مهمترین موضوع در این بخش گردشگری است.

وی با بیان اینکه محور گردشگری نیشابور در بخش مرکزی قرار دارد، گفت: توجه به زیرساختهای گردشگری و تقویت پوشش تلفن همراه در این بخش ضروری است.

عبدالملکی اجرای دیوار ساحلی در مسیر روستای حصار و بوژان را از جمله مطالبات مردم این روستاها اعلام کرد و افزود: گازرسانی به قطن آباد و جمع آوری تیرهای چراغ برق برای اجرای پروژه دور برگردان در مسیر دولت آباد دو مسئله ای بود که در محل برای رفع آن تصمیم گیری شد.

سعید حسین پور معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در جریان این بازدیدها افزود: تسریع مطالعات در مورد راه چکنه به اسفراین از مطالبات مردم این منطقه است.

وی از افزایش پوشش تلفن همراه تا 100 درصد در سطح راه های اصلی و 70 درصد در بخش سرولایت طی 3 ماه آینده خبر داد و گفت: عملیات اجرایی اورژانس نیز در این بخش توسط دانشگاه علوم پزشکی آغاز شده و تا چند ماه آینده افتتاح می شود.

حسین پور به اجرای طرح های هادی در 30 درصد از روستاهای بخش سرولایت اشاره کرد و افزود: مطالعات طرح هادی در بیش از 90 درصد از روستاهای این بخش انجام شده و روند اجرا باید سرعت گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی وضعیت برق و دسترسی به آب شرب سالم را در سرولایت خوب ارزیابی کرد و گفت: باید به ارتقای کیفیت آب شرب، توسعه فضاهای ورزشی و آموزشی و گسترش و تکمیل گلزار شهدای بخش سرولایت توجه شود.

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی و دامپروری در معیشت مردم سرولایت توجه به توسعه صنایع تبدیلی مربوط به این بخش ها را ضروری دانست.

محمدمهدی مروج الشریعه معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی نیز که به همراه جمعی از مدیران حوزه آب و فاضلاب، آموزش فنی و حرفه ای، دامپزشکی و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به بخش میان جلگه رفته بود از 10 روستای این بخش بازدید و توجه به موقوله زیرساختهای بخش عمرانی و اقتصادی در این بخش را ضروری خواند.

وی فعال شدن حوزه معدن بویژه استخراج و بهره برداری از معادن طلا در ارغش را از جمله ضروریات بخش میان جلگه برای رشد و توسعه بخش دانست.