بذرهای گوجه فرنگی در ایستگاه فضایی مقاوم به خشکسالی شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اعلام کردند بذر گیاه گوجه فرنگی که ساختار ژنتیکی آن به منظور انجام آزمایش در فضا تغییر یافته و آزمایش رشد آن در فضا با موفقیت مواجه نشده بود در روی زمین به خوبی رشد کرده و بوته ای را به وجود آورده است که در برابر خشکی بسیار مقاوم بوده و میوه آن از نظر مواد غذایی در سطح بالایی قرار دارد.

این بذرها که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیای شمالی و به منظور ایجاد توانایی در گیاه در محیطهای خشن فضایی تولید شده بود در آگوست 2007 به ایستگاه فضایی بین المللی انتقال یافت. با وجود اینکه بذرها موفق به جوانه زدن در این فضا شدند طی مدتی کوتاه از بین رفتند.

پس از بین رفتن گیاه محققان دلیل مرگ گیاه را نبود جریان هوا و نه قرار گیری در شرایط خلا اعلام کردند. این بذرهای فضایی در مخازن مخصوصی که مملو از مواد غذایی مخصوص گیاهان بوده است قرار گرفته بودند.

پس از شکست آزمایش در فضا این بذرها در سطح زمین کشت داده شدند و گیاهی بسیار مقاوم در برابر خشکسالی را به وجود آوردند به طوری که این گیاه می تواند به مدت سه هفته بدون آب به حیات خود ادامه دهد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، محققان دانشگاه کالیفرنیای شمالی قصد دارند تکنیک تولید این گیاه را با افزودن چند ژن جدید به بذر گوجه فرنگی ارتقا داده و در نهایت آن را به ثبت برسانند.