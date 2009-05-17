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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۱:۱۸

اختصاص 200میلیارد ریال برای اجرای محور تبریز - ارمنستان

اختصاص 200میلیارد ریال برای اجرای محور تبریز - ارمنستان

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده تبریز از اختصاص 200 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای محور مواصلاتی تبریز - ارمنستان در ردیف بودجه امسال خبر داد.

علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این میزان اعتبار برای مطالعه و اجرای بخشی از محور مواصلاتی یاد شده در سال نخست اختصاص یافته است.

وی با اشاره به آغاز کارهای مطالعاتی این پروژه اظهار امیدواری کرد، عملیات اجرایی آن تا پایان سال جاری شروع شود.

نماینده تبریز با بیان اینکه مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه محور تبریز - ارمنستان 240 میلیارد ریال به نرخ امروز است، اظهار داشت: اجرای این پروژه حدود 20ماه به طول خواهد انجامید و اعتبار تخصیصی به این پروژه طی چهار سال مستهلک خواهد شد.

منادی با تاکید بر تلاش مسئولان استان برای پیگیری مسائل مربوط به اجرای این پروژه تاکید کرد: بهره برداری از این محور مواصلاتی به رونق گرفتن فعالیتهای بازرگانی، اقتصادی و گردشگری آذربایجان شرقی منجر خواهد شد.

 

کد مطلب 880040

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