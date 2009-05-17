مجلس آئین نامه کد رهگیری را خلاف قانون تشخیص داد

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایرادات وارده مجلس به آئین نامه کد رهگیری گفت: نمایندگان مجلس به بخشی از این آئین نامه ایراد گرفته و آن را خلاف قانون تشخص دادند. بنابراین این آئین نامه جهت اصلاح به دولت برگشت داده شد.

این اظهارات در حالی از سوی تجری عنوان می شود که قوه قضائیه و کانون سردفتران با اجرایی شدن کد رهگیری مخالف بودند. با این همه با اصرار دولت، در نهایت رئیس قوه قضائیه دستور استفاده از کد رهگیری را در معاملات مسکن صادر نمود.

این در حالی است که طرح مذکور از آذر ماه سال 87 تا کنون، در دفاتر مشاوران املاک اجرا می شود.

کارشناسان معتقدند اجرایی شدن کد رهگیری و ثبت کلیه معاملات می تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: در این آئین نامه یکسری تکالیف تعیین بدون آنکه اختیار قانونی وجود داشته باشد تعیین شده و این امر خلاف قانون است و باید اصلاح گردد.