آغاز انتخابات ریاست جمهوری در لیتوانی/ شانس بالای "دالیا گریباوسکایته"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فرد محبوب در میان هفت کاندیدای ریاست جمهوری" دالیا گریباوسکایته" کمیسر بودجه اتحادیه اروپا است.

این طور پیش بینی می شود که " دالیا گریباوسکایته" بتواند بدون اینکه وارد دومین دور رای گیری شود، پیروز شود و اگر به عنوان رییس جمهور انتخاب شود اولین رییس جمهور زن در لیتوانی خواهد بود. مردم لیتوانی به امید اینکه رییس جمهور جدید بتواند بحران اقتصادی حاضر را رفع کند، رای خواهند داد.

"دالیا گریباوسکایته" که بارها از عملکرد دولتمردان لیتوانی در خصوص نحوه مقابله با بحران مالی در این کشور انتقاد کرده متعهد شده است که لیتوانی را با جمعیتی بالغ بر 3 میلیون و 340 هزار نفر از بحران های سیاسی و اقتصادی نجات دهد.

بر اساس این گزارش "آلگردا بودکویچس" 50 ساله ، نامزد سوسیال دموکرات در جایگاه دوم و استالوارت کازیمیرا پرونسکینی 66 ساله در رده سوم هستند.

پیش بینی می شود که هیچ نشانه ای از بهبود در وضعیت اقتصادی این کشور در طول دو سال آینده مشاهده نشود و لیتوانی شاهد بدترین رکود اقتصادی در طول تاریخ کشورش خواهد بود.

بانک مرکزی لیتوانی پنجشنبه گذشته و در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرده بود که به احتمال زیاد اقتصاد این کشور امسال به میزان 15.6 درصد افول یابد.

بانک مرکزی لیتوانی طی بیانیه ای اعلام کرد: انتظار می رود که رشد تولید داخلی تا میزان 15.6 درصد در سال 2009 و 4.5 درصد در سال 2010 کاهش یابد.

لیتوانی سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوست و در سه ماهه نخست سال جاری تولید ناخالص داخلی این کشور با کاهش دوازده و شش دهم درصدی مواجه شد.