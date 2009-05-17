نام خلیج فارس به هیچ عنوان تغییر نمی کند/ دنبال رئیس وزنه برداری هستیم

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بحثی مطرح شد مبنی بر اعتراض برخی کشورهای عربی و حساسیتی که آنها نسبت به نام خلیج فارس داشتند که ما در این زمینه سرسختانه برخورد کردیم و بازی های کشورهای اسلامی با این نام برگزار خواهد شد.

وی افزود: اهمیت نام خلیج فارس برای ما ایرانی ها به قدری زیاد است که حتی اگر یکی، دو کشور از جمله امارات متحده عربی حاضر به شرکت در این بازی ها نباشند برایمان اهمیتی ندارد و ما همچنان بر روی مواضع خود ایستاده ایم. خلیج فارس خاک کشورمان است و مسئله ای نیست که بسادگی بتوان از کنار آن گذشت.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در ادامه با اشاره به موفقیت تیم وزنه برداری ایران در رقابت های قهرمانی آسیا در قزاقستان، افزود: به هر حال این موفقیت نتیجه زحماتی است که در این مدت برای این تیم کشیده شده است. در چند سال گذشته همواره تلاش های بسیاری برای پشتوانه سازی وزنه برداری ایران صورت گرفته که در رقابت های قهرمانی آسیا با قهرمانی تیم کشورمان، این تلاش ها به بار نشست.

افشارزاده در پایان در پاسخ به این سوال که سرانجام چه کسی جایگزین وی در سمت ریاست فدراسیون وزنه برداری می شود گفت: تا این لحظه موفق نشده ایم کسی را پیدا کنیم که هدایت فدراسیون وزنه برداری را بر عهده بگیرد. به هر حال رشته وزنه برداری در رقابت های المپیک رشته مدال آوری محسوب می شود و باید سکان آن را به دست کسی سپرد که توانایی اداره آن را داشته باشد.