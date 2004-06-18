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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۳۵

مدير متخصصان مركز استراتژي بين المللي آمريكا :

آمريكا در انتظار روزي است كه ايران مانند ليبي از فعاليت هسته اي خود صرف نظر كند

مدير متخصصان مركز استراتژي بين المللي آمريكا در گفتگو با روزنامه آلماني مورگن پست با تائيد اين مطلب كه اعمال فشار از سوي آمريكا ضرورت دارد ، خاطر نشان كرد آمريكا در انتظار روزي است كه ايران نيز همانند ليبي براي صرف نظر كردن از فعاليتهاي هسته اي خود اعلام آمادگي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، " روبرت جي آينهورن " كارشناس آمريكايي در ادامه اين گفتگو در پاسخ به اين سوال كه وضعيت كنوني فعاليتهاي هسته اي ايران چگونه است ، خاطر نشان كرد : ايران بواسطه تداوم فعاليتهاي هسته اي خود بدون آنكه با هياهو جهان را آگاه كند ،  به پيشرفتهاي خطرناكي دست يافته است .

وي همچنين مدعي شد : ايران بدون توجه به درخواستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به فعاليتهاي هسته اي غير متعارف و پنهاني خود ادامه داده است .

مشاورعالي برنامه امنيت ملي آمريكا در ادامه اين گفتگو ادعا كرد : ايران كمترين اطلاعات ممكن را در خصوص فعاليتهاي هسته اي خود به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه داده است .
" آينهون " تصريح كرد : همين امر علاوه بر نگراني مقامات آژانس بين المللي نگراني جامعه جهاني را نيز به خود معطوف كرده است .

اين كارشناس آمريكايي همچنين با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به مورگن پست گفت : البرادعي در آخرين گزارش خود اعلام كرده بود كه ايران بر خلاف تعهد ماه اكتبر تهران هنوز بطور كامل به غني سازي اورانيوم پايان نداده  و همين امر سبب بروز برخي نگراني ها شده است .

" روبرت جي آينهون " در خصوص نشست جاري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت : دولت بوش همواره خواهان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است ، اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي مخالف اين امر بوده و معتقدند كه با اعمال كمي فشار و سياست در پيش گرفتن گفتگو مي توان شاهد همكاريهاي بيشتر اين كشور بود .

اين كارشناس آمريكايي همچنين افزود : ايران بايد بداند كه دستيابي به پيشرفتهاي كنوني اش به قيمت سنگيني براي آنها تمام خواهد شد .

آينهون با تائيد اين مطلب كه اعمال فشار از سوي آمريكا ضرورت دارد ، خاطر نشان كرد آمريكا در انتظار روزي است كه ايران نيز همانند ليبي براي صرف نظر كردن از فعاليتهاي هسته اي خود اعلام آمادگي كند.

کد مطلب 88008

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