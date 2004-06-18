آمريكا در انتظار روزي است كه ايران مانند ليبي از فعاليت هسته اي خود صرف نظر كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " روبرت جي آينهورن " كارشناس آمريكايي در ادامه اين گفتگو در پاسخ به اين سوال كه وضعيت كنوني فعاليتهاي هسته اي ايران چگونه است ، خاطر نشان كرد : ايران بواسطه تداوم فعاليتهاي هسته اي خود بدون آنكه با هياهو جهان را آگاه كند ، به پيشرفتهاي خطرناكي دست يافته است .



وي همچنين مدعي شد : ايران بدون توجه به درخواستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به فعاليتهاي هسته اي غير متعارف و پنهاني خود ادامه داده است .

مشاورعالي برنامه امنيت ملي آمريكا در ادامه اين گفتگو ادعا كرد : ايران كمترين اطلاعات ممكن را در خصوص فعاليتهاي هسته اي خود به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه داده است .

" آينهون " تصريح كرد : همين امر علاوه بر نگراني مقامات آژانس بين المللي نگراني جامعه جهاني را نيز به خود معطوف كرده است .

اين كارشناس آمريكايي همچنين با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به مورگن پست گفت : البرادعي در آخرين گزارش خود اعلام كرده بود كه ايران بر خلاف تعهد ماه اكتبر تهران هنوز بطور كامل به غني سازي اورانيوم پايان نداده و همين امر سبب بروز برخي نگراني ها شده است .

" روبرت جي آينهون " در خصوص نشست جاري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت : دولت بوش همواره خواهان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است ، اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي مخالف اين امر بوده و معتقدند كه با اعمال كمي فشار و سياست در پيش گرفتن گفتگو مي توان شاهد همكاريهاي بيشتر اين كشور بود .

اين كارشناس آمريكايي همچنين افزود : ايران بايد بداند كه دستيابي به پيشرفتهاي كنوني اش به قيمت سنگيني براي آنها تمام خواهد شد .

آينهون با تائيد اين مطلب كه اعمال فشار از سوي آمريكا ضرورت دارد ، خاطر نشان كرد آمريكا در انتظار روزي است كه ايران نيز همانند ليبي براي صرف نظر كردن از فعاليتهاي هسته اي خود اعلام آمادگي كند.