تظاهرات مردم انگلیس علیه اشغالگری رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در این تظاهرات که به مناسبت شصت و یکمین سالگرد فاجعه اشغال فلسطین و با حضور هزاران نفر برگزار شد، تظاهرکنندگان خواستار آزادی فلسطین شدند و محاصره ظالمانه غزه و فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

در این تظاهرات "جرج گالوی" عضو مجلس عوام انگلیس، "جرمی کربن" از نمایندگان پارلمان انگلیس، "مانوئل حساسیان" سفیر فلسطین در انگلیس، نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان اسلامی و مسیحی و شماری از مسئولان سازمان بشردوستانه و اتحادیه های کارگری و دانشجویی حضور داشتند.

حاضران در این تظاهرات علاوه بر حمل پرچم های فلسطین پلاکاردهایی را در دست داشتند که در آنها نوشته شده بود محاصره غزه را متوقف کنید، فلسطین را آزاد کنید. در این تظاهرات همچنین بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی تاکید شد.

ائتلاف جنگ را متوقف کنید، جمعیت همبستگی با ملت فلسطین، سازمان ابتکار اسلامی در انگلیس، جنبش یهودیان برای عدالت در فلسطین و ده ها سازمان سیاسی، اجتماعی، دینی و داخلی از جمله برپا کنندگان این تظاهرات بودند که هر ساله در لندن برگزار می شود.