دیدار معاون هنری وزارت ارشاد با استاد جلیل شهناز

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمدحسین ایمانی با حضور در منزل استاد جلیل شهناز در اصفهان ضمن دیدار با این هنرمند از سال ها تلاش استاد شهناز در عرصه فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانی تجلیل و برای وی آرزوی سلامتی کرد.



استاد جلیل شهناز(چهره ماندگار عرصه موسیقی) متولد 1300 از نوازندگان برجسته تار است که در طول نیم قرن برنامه های متعددی به صورت تکنوازی و همنوازی با خوانندگان مختلف اجرا کرده است . دفتر تار،پانزده قطعه برای تار ، آوای جان ، دل من ، عطر افشان و تار و ترمه از جمله آثار این استاد تار ایران است .



