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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

دیدار معاون هنری وزارت ارشاد با استاد جلیل شهناز

دیدار معاون هنری وزارت ارشاد با استاد جلیل شهناز

معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با استاد جلیل شهناز پیشنهاد کرد آثار منتشر نشده وی با حمایت دفتر موسیقی منتشر شود .

 به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمدحسین ایمانی با حضور در منزل استاد جلیل شهناز در اصفهان ضمن دیدار با این هنرمند از سال ها تلاش استاد شهناز در عرصه فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانی تجلیل و برای وی آرزوی سلامتی کرد. 

 استاد جلیل شهناز(چهره ماندگار عرصه موسیقی) متولد 1300 از نوازندگان برجسته تار است که در طول نیم قرن برنامه های متعددی به صورت تکنوازی و همنوازی با خوانندگان مختلف اجرا کرده است . دفتر تار،پانزده قطعه برای تار ، آوای جان ، دل من ، عطر افشان و تار و ترمه از جمله آثار این استاد تار ایران است .

کد مطلب 880085

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