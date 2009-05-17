رشد 33 درصدی تولید خودروی سواری در فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت های ایران خودرو و سایپا در نخستین ماه سال جاری در مجموع 61086 دستگاه انواع خودرو تولید کرده اند که 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و سهم گروه سایپا از تولید 50 درصد و ایران خودرو 50 درصد بوده است .

وضعیت تولید خودروهای سواری و وانت در گروه صنعتی ایران خودرو در مجموع معادل 29959 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل 56 درصد داشته است . از سوی دیگر در گروه خودروسازی سایپا شامل شرکتهای سایپا، پارس خودرو و زامیاد تولید انواع سواری و وانت معادل 30505 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل 11درصد داشته است.

در بخش تولید خودروهای تجاری (کامیون ، کامیونت ، اتوبوس و مینی بوس) در گروه صنعتی ایران خودرو و تنها در شرکت ایران خودرودیزل تولید انواع خودروهای تجاری معادل 481 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19درصد افزایش داشته است.

در گروه خودروسازی سایپا و در شرکت های سایپا دیزل و زامیاد نیز تولید انواع خودروهای تجاری برابر 141 دستگاه بوده که 21 درصد مدت مشابه سال قبل تولید شده است. در همین حال مجموع تولید انواع خودروهای تجاری در فروردین ماه سال 1388 برابر 622 دستگاه است که 69 درصد مدت مشابه سال گذشته تولید شده و سهم گروه سایپا 23 درصد و سهم گروه ایران خودرو 77 درصد در این بخش است.

تولید انواع تراکتور در شرکت تراکتور سازی ایران در فروردین ماه سال 1388 برابر 385 دستگاه بوده که 83 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.