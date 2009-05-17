همکاری اینتل و نوکیا در ساخت سیستم عامل جدید تلفنهای همراه هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرم افزار جدید "متن- منابع آزاد" که oFono نام دارد بر پایه سکوی لینوکس است.
براساس گزارش کاتاوب، شرکت اینتل تولید کننده شماره یک پردازشگرهای رایانه ای و نوکیا تولیدکننده جهانی تلفن همراه هنوز در خصوص جزئیات سیستم عامل oFono توضیحاتی منتشر نکرده اند.
اما به نظر می رسد که نوکیا در این نرم افزار جدید از برخی از منابعی که در توسعه سکوی Maemo استفاده کرده است بهره بگیرد. Maemo نرم افزار تلفنهای همراه هوشمند- رایانه های جیبی Nokia Internet Tablet است.
اینتل نیز قصد دارد در این پروژه مشترک از برنامه نویسان خود که در پروژه "مابلین" کار می کنند استفاده کند. مابلین سکوی نرم افزاری است که برپایه سیستم عامل لینوکس و پردازشگرهای "اتم" اینتل درحال توسعه است.
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