مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاستهای مقایسه‌ای مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت. البته قبل از دوران جنگ به ویژه در دهه‌های 1920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونی‌ها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند

به رغم آنکه در دهه‌های 40 و 50 میلادی به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می‌شد ولی از اواخر دهه 1960 میلادی محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخص‌های اقتصادی بها دادند. تا آنجا که حتی در برخی از موارد محققین توسعه سیاسی از این بیم داشتند که برای تشریح نظریات خویش وارد مرزهای اقتصادی شوند و نزدیکی آنها به مسایل اقتصادی تا آن حد بود که به شکلی با موضوع دگرگونی ارتباط پیدا می‌کرد.

به عنوان مثال حمایت از "والت روستو" که مراحل رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد به سبب دیدگاههای اقتصادی او نبود بلکه به علت نگرشهای سیاسی و اجتماعی وی بود.

"لوسین پای" معتقد است توسعه اقتصادی پیش شرط توسعه سیاسی است. توسعه سیاسی به نظر او به صورت ثبات و تغییرات منظم است و شرط لازم آن توسعه اداری و قانونی است. او توسعه سیاسی را به معنای تقویت ارزشها و سنتهای دموکراتیک، نوسازی، تجهیز و بسیج توده مردم و مشارکت لازمه توسعه سیاسی می‌داند. "پای" عقیده دارد که توسعه سیاسی را باید بر مبنای سیاست جوامع صنعتی غرب مورد توجه قرار داد و توسعه سیاسی از منظری دیگر تجهیز قدرت است.

یکی از مواریث تجربه صنعتی شدن دنیای غرب، در کنار گسترش عقاید لیبرالی، چیزی بود که می‌شد آن را انسان "مدرن" نامید. پس از ظهور تحقیقات ارتباطی در ایالات متحده، افکار و اندیشه‌های مرتبط با "نوسازی"، ضرورت دموکراسی و اهداف ایلات متحده در جنگ سرد بر این تحقیقات تأثیر گذاشتند. اما جالب است که فناوری‌های ارتباطی، به رغم پیوند با دموکراسی و سرمایه‌داری نخست به عنوان پروژه‌های بزرگ تحت هدایت دولت که به شیوه مرکزی طراحی شده‌اند، به کشورهای در حال توسعه معرفی شده‌اند.

"دانیل لرنر"، در مقدمه کتاب تأثیر گذار خود، پیوند میان مدرنیته و ارتباطات را با قطعیت توصیف کرد: "مدرنیته نخست یک وضعیت ذهنی است؛ امید به پیشرفت، گرایش به رشد، آمادگی برای تغییر". این صرفا از خوش اقبالی بود که اروپای غربی نخست به این وضعیت ذهنی رسید. این اتفاق هر جایی می‌توانست رخ دهد و توانایی توسعه خود را عرضه کند. الگوی غربی باید، در این مورد از محدودیتهای قوم‌مدارانه آزاد باشد تا به گونه‌ای مؤثر عمل کند. دانشمندانی همچون "لرنر" و پس از او "مک کللند"، "شرام" و "راجرز" به گونه‌ای مؤثر مقدمات را فراهم آوردند تا این نتیجه مطلوب از اشاعه رسانه‌های جمعی گرفته شود.

"لرنر" استدلال کرد که مدرنیته و دموکراسی باید به بررسی نظام قبیله‌ای و انزوا بپردازد تا روشهای "سنتی" تفکر را بشناسد. مدرنیته مستلزم مشارکت فعال، همدلی و توانایی مردم در تجسم آینده‌ای دیگر است. پیشروی به سوی مدرنیته با شتاب بخشیدن به زنجیره زیر حاصل می‌شود: شهرنشینی فزاینده، نرخ‌های بالای سواد، اشاعه رسانه‌های جمعی، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی.

ایده‌های مربوط به نوسازی و رسانه‌های جمعی در نوشته‌های "ویلبر شرام" نیز بیان شده‌اند. نوشته بسیار تأثیرگذار او یعنی "رسانه‌های جمعی و توسعه ملی"، جریان اطلاعات را برای روند توسعه ضروری می‌داند.

این انتظار که رسانه‌های جمعی باعث ایجاد دموکراسی شود به لحاظ تجربی بی پایه بود و شاید آشکارترین عنصر ایدئولوژیکی تفکر رسانه جمعی بود. محققان سیاسی پیشرویی چون "لیپست"، "پول" و "پای" تردید داشتند که رسانه‌های جمعی به تنهایی بتوانند در ایجاد رفتارهای مطلوب مشارکت سیاسی، تأثیری داشته باشند. با این وجود، این محققان در موارد دیگر امیدوار بودند که فناوری‌های مذکور در ایجاد آزادی سیاسی تأثیر بگذارند.