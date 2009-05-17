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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ضدعفونی کلیه وسایل حمل و نقل مواد غذایی در مرزهای کشور

ضدعفونی کلیه وسایل حمل و نقل مواد غذایی در مرزهای کشور

مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای طیورو زنبورعسل سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد به منظور جلوگیری از آنفلوآنزای H1N1 که هم اکنون به اشتباه به آن آنفلوآنزای خوکی گفته می شود، کلیه وسایل حمل و نقل موادغذایی در مرزها ضدعفونی می شوند.

کوروش فضایی در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با جلوگیری از ورود آنفلوآنزای خوکی به کشور گفت: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی حیوانات این ویروس به اشتباه آنفلوآنزای خوکی نامیده شده و از آنجایی که انتقال ویروس الزاما از خوکها نیست؛ لذا هم اکنون  این ویروس به H1N1  معروف است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعال شدن قرنطینه های انسانی در دنیا مورد توجه قرار دارد، افزود: هم اکنون در کلیه فرودگاهها، بنادر و گمرکات کشور قرنطینه ها فعال شده اند ، ضمن اینکه سیستم مراقبت فعال برای کلیه حیوانات در حال انجام است.

فضایی تصریح کرد درحال حاضرکنترل مواد غذایی و تولیدی که با پرندگان سرو کار داشته باشند، در مبادی ورودی و خروجی کشور اعمال می شود، ضمن اینکه خودروها و کشتی های حامل مواد غذایی نیز ضدعفونی و سپس اجازه ورود به آنان داده می شود.

مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای طیورو زنبورعسل سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در کلیه مرزهای کشور قرنطینه های سازمان دامپزشکی کشور فعال است، افزود: مرزهای هوایی، زمینی و دریایی از طریق سازمان تحت مراقبت فعال قرار دارد و کلیه وسایل حمل و نقل به واسطه دستگاههای اتوماتیک ضدعفونی می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون نگرانی بابت مصرف مواد غذایی پروتیئنی به خصوص مواد گوشتی وجود ندارد، افزود: در صورت استفاده درست از مواد غذایی گوشتی و پخت صحیح آن در دمای بالاتر از 70 درجه سانتیگراد نگرانی از بابت مصرف این مواد وجود ندارد.

کد مطلب 880108

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