به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملکیان ضمن دعوت مطبوعات، خبرگزاریها و پایگا‏ههای اطلاع‏رسانی اینترنتی به رعایت اصول اخلاق حرفه‏ای روزنامه‏نگاری و توجه به رسالت رسانه در جامعه اسلامی ایران از دست‏اندرکاران رسانه‏ها خواست ضمن پاسداشت آزادی بیان حرمت اندیشه و قلم را در همه حال رعایت کنند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‏رسانی با بیان این مطلب گفت: در آستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری از اصحاب رسانه انتظار می‏رود تمامی تلاش خود را برای برگزاری هرچه پرشورتر انتخابات به کار گیرند و با اطلاع‏رسانی درست و انعکاس واقعیتها زمینه مشارکت حداکثری مردم را در این انتخابات فراهم آورده و همچون گذشته همراه و همگام با ملت بزرگ ایران دشمنان را در رسیدن به اهدافشان که تضعیف جایگاه نظام جمهوری اسلامی است ناکام سازند.

وی افزود: همکاران محترم مطبوعاتی، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع‏رسانی اینترنتی استحضار دارند که رسالت رسانه در ایران اسلامی به موجب آنچه در قوانین به آن تصریح شده عبارت است از روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم، تلاش برای نفی مرزبندی‏های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف مردم جامعه در مقابل یکدیگر، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.

ملکیان اضافه کرد: متأسفانه این روزها در معدودی از رسانه‏ها مطالبی در قالب "شنیده می‏شود‏ها" و "گفته می‏شود‏ها" و بر اساس ظن و گمان منتشر می‏شود که در شأن و منزلت یک رسانه معتبر نیست و از مصادیق پخش شایعات، مطالب خلاف واقع و توهین و تهمت و افترا و نشر اکاذیب است که حاصل آن جز تشویش اذهان عمومی نیست و به هیچ وجه نه مورد پسند و رضایت ملت فهیم ایران است و نه با رسالت رسانه‏ها سازگاری دارد .قطعاً مدیران محترم رسانه‏ها نیز از درج چنین مطالبی خشنود نخواهند بود و به احتمال زیاد، همین اندک موارد هم از سر غفلت بوده است، نه از روی عمد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‏رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به هر حال مسؤولیت هر گونه مطلبی که در مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع‏رسانی اینترنتی منتشر شود بر عهده مدیر مسؤول و صاحب امتیاز است ولو اینکه گوینده آن مطلب و یا انتشار دهنده اولیه آن شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.

ملکیان اضافه کرد: همکاران عزیز رسانه‏ای این نکته را در نظر داشته باشند که به هر حال دوران انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز همانند سایر انتخاباتی که تا کنون داشته‏ایم می‏گذرد و منتخب ملت بزرگ ایران هر کس که باشد مورد احترام تمامی مردم و تشکل‏ها و گروههای سیاسی خواهد بود.

وی در خاتمه گفت: مهم این است که طرفداران نامزدها، تشکل‏های سیاسی و رسانه‏های حامی آنها در تبلیغات انتخاباتی از دایره عدل و انصاف خارج نشوند و اخلاق را در همه شؤون آن رعایت کنند و خدای ناکرده برای رسیدن به هدف و پیروزی نامزد مورد نظر خود به هر وسیله‏ای ولو به قیمت تضعیف منافع ملی تمسک نجویند و فرهنگ عمومی را که ریشه در تمدن غنی ایران اسلامی دارد و مالامال از آموزه‏های اخلاقی چون صداقت، امانتداری، پاکدامنی و پاکدستی و روحیه فتوت و جوانمردی است بیش از پیش پاس دارند.