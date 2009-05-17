تصویب نهایی اصلاح الگوی مصرف آب منتظر اعلام نظر داوودی

مجید نامجو در گفتگو با مهر گفت: قرار بر تصویب نهایی طرح اصلاح الگوی مصرف آب در جلسه هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهوری بود که به دلیل سفر وی و سایر برنامه ها دوبار به تعویق افتاد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: این طرح آماده تصویب است و تنها منتظر رفع ابهاماتی هستیم که برای معاون اول رئیس جمهوری پیش آمده است.

وی تصریح کرد: منتظر برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهوری هستیم که به نظر می رسد در هفته جاری صورت گیرد.

در همین حال، جزئیات طرح اصلاح الگوی مصرف آب که کمیته ویژه اصلاح الگوی مصرف دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری هفته آینده تصویب می کند، منتشر شده است.

به گزارش مهر، در این طرح که از سوی وزارت نیرو مطرح و در دو جلسه از جلسات این کمیته مورد بررسی قرار گرفته است، دولت برای اصلاح الگوی مصرف آب، روشهای غیرقیمتی را در اولویت قرار داده است.



در این راستا، دستگاههای دولتی در تیررس اول اصلاح الگوی مصرف آب قرار گرفته اند و با مکانیزمهای تعریف شده باید مصارف خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.



در بخش مردمی ‌و خانگی قرار بر این است که برای آن دسته از مشترکانی که مطابق الگو (18 تا 26 مترمکعب در ماه برای شهرهای با آب و هوایی معمولی) مصرف نمی ‌کنند، وزارت نیرو جرایمی را در نظر گیرد و دولت نیز به وزارت نیرو این اجازه را خواهد داد.



براساس این طرح، دولت به وزارت نیرو اجازه داده است که نسبت به کسانی که مطابق با الگو مصرف می ‌کنند، قیمت سال 83 را اعمال کند.



همچنین کلیه شرکتهای دولتی، نهادها، ارگانهای نظامی و انتظامی، واحدهای تجاری، سازمانها، بخشهای دولتی و کلیه کاربران غیرخانگی که از آب شرب استفاده می کنند باید مصارف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، به نحوی که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور باید میزان کاهش این دستگاهها را تعیین کرده و با توجه به فرآیندهای خاصی مصارف را کاهش دهد.



براساس این طرح، مقرر شده است که واحدهای دولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که بودجه آنها توسط دولت تامین می شود، قیمت تمام شده را برای هر مترمکعب آب بپردازند. در این راستا مصوبه شورای اقتصاد عمل خواهد شد.



تنها موردی که در این طرح براساس قیمت، پایه‌ریزی شده است مربوط به مشترکان مرفهی است که زیر 7 مترمکعب مصرف دارند.



قرار بر این است که واحدهای دولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت بودجه جاری آنها را تامین می‌کند، قیمت تمام شده را برای آب بپردازند که در این راستا مصوبه شورای اقتصاد نیز وجود دارد.



دستگاههای دولتی که از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده می کنند نیز موظف شده‌ اند با هماهنگی شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقه ‌ای ‌ها، انشعاب آب شرب خود را در این راستا قطع کرده و از انشعاب آب غیرشرب استفاده کنند.



دولت وزارت مسکن و شهرسازی را به رعایت دقیق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان موظف کرده و اجرایی کردن تفاهم نامه‌های وزارت نیرو با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در جهت بهره‌وری آب را خواستار شده است.



دولت معافیتی را برای‌ آن دسته از مشترکانی که تا 7 مترمکعب مصرف آب دارند، اعمال کرده است که البته وزارت نیرو بر روی این مطلب مواردی را مطرح کرده است.



گزارشاتی وجود دارد که برخی از کسانی که قشر مرفه جامعه هستند و در باغ، ویلاها و خانه‌های لوکس زندگی می‌کنند به دلیل تردد کم و عدم حضور در منزل، میزان مصرف آب زیر 7 مترمکعب دارند که بر این اساس آب را رایگان دریافت می ‌کنند.



بر این اساس، آنها نباید شامل تخفیف شوند و در واقع دولت به وزارت نیرو اجازه داده است که آنها را شناسایی کرده و از این مشترکان، قیمت تمام شده آب را دریافت کند.



دولت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را موظف کرده تا استانداردهای لازم را برای تولیدکنندگان تجهیزات آب نظیر شیرآلات تدوین و عملیاتی کند.



قطعا تجهیزاتی باید در کشور تولید شود که مطابق با فرهنگ مردم و البته کاهنده مصرف نیز باشد، دولت به شرکت‌های آب و فاضلاب نیز اجازه داده که وسائل کاهنده مصرف آب را با موافقت و رضایت مشترکان، در اختیار آنها قرار دهد و رقم آن را به صورت اقساطی و درج در قبوض، به صورت ماهانه دریافت کند.



عملیاتی شدن این کار مستلزم تعریف مکانیزمهای اجرایی است و دولت صدا و سیما را موظف کرده است که با همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب و با حداقل هزینه‌ها، فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف آب را صورت دهد.



همچنین وزارت آموزش و پرورش موظف است در رابطه با اصلاح الگوی مصرف آب و برق در کتب درسی برنامه‌ریزی کند.