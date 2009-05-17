اتصال به شبکه ICT مشکل نبود اطلاعات دقیق را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر امیر حسین قاضی زاده روز یکشنبه در نشست خبری برگزاری اولین کنفرانس ICT روستایی در جمع خبرنگاران افزود: مراکز ICT از دو زاویه تسهیل در ارائه و رساندن خدمات و همچنین اقتصادی کردن آن در جامعه اهمیت دارد.

وی گفت: هر چه از مراکز به سمت استان ها، شهرها و سپس روستا ها فاصله می گیریم اهمیت این مراکز و نوع خدمات آن افزایش می یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تصریح کرد: بسیاری از خدمات دولت بدون لزوم حضور در ادارات دولتی می تواند در اختیار متقاضی قرار گیرد و به طوری که در بحث آموزش و پرورش می توان برای آموزش مجازی در سطوح عالی از این مراکز استفاده کرد.

دکتر قاضی زاده گفت: در صورت اتصال تمام کشور از جمله روستاها و ادارات به شبکه ICT، آمار و اطلاعات به نظام برنامه ریزی ورود پیدا می کند که این مشکل نبود اطلاعات دقیق در کشور را حل خواهد کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: باید به سمت ارائه خدمات به منازل پیش برویم چرا که جهان در این راستا گام بر می دارد.

وی افزود: با ارائه خدمات نوین به جامعه، نسل تغییر می کند و پس از آن فرهنگ استفاده در جامعه نهادینه می شود که باید برای این فرهنگ زمان طولانی را سپری کرد.

اولین کنفرانس ICT روستایی، راهبردی برای توسعه و عدالت با مساعدت و همیاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیریت علمی دانشگاههای فردوسی، علوم پزشکی، پیام نور، پارک علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی در مشهد مقدس در روزهای 13 و 14 تیر ماه سال 88 برگزار می شود.