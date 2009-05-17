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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

آرین منش در گفتگو با مهر:

طرح تدوین قانون اداره سازمان صدا و سیما بررسی می‌شود

طرح تدوین قانون اداره سازمان صدا و سیما بررسی می‌شود

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد در بازدید روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون از رسانه ملی تدوین طرح قانون اداره سازمان صدا و سیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جواد آرینمنش درباره بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی روز سه‌شنبه 29 اردیببهشت ساعت 14 از بخش‌های مختلف صدا و سیما بازدید می‌کنند. مسلماً در شروع مراسم گزارشی از سوی مسئولان سازمان درباره برنامه‌های امسال ارائه می‌شود و اعضای کمیسیون هم دیدگاههای خود را درباره برنامه‌ها می‌گویند.

نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه افزود: در این جلسه درباره تدوین طرح اداره سازمان صدا و سیما هم صحبت می‌کنیم. این طرح با همکاری سازمان صدا و سیما و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود.

کد مطلب 880152

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