جواد آرینمنش درباره بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی روز سه‌شنبه 29 اردیببهشت ساعت 14 از بخش‌های مختلف صدا و سیما بازدید می‌کنند. مسلماً در شروع مراسم گزارشی از سوی مسئولان سازمان درباره برنامه‌های امسال ارائه می‌شود و اعضای کمیسیون هم دیدگاههای خود را درباره برنامه‌ها می‌گویند.

نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه افزود: در این جلسه درباره تدوین طرح اداره سازمان صدا و سیما هم صحبت می‌کنیم. این طرح با همکاری سازمان صدا و سیما و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود.