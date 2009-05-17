ایران در بسیاری از رشته های علمی به مرز خودکفایی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شرکت کننده در دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن اورولوژی ایران عصر شنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به جایگاه علم در ایران قدیم و همچنین اسلام گفت: دین اسلام به کسب دانش و علم توجه ویژه ای دارد و برهمین اساس با وقوع انقلاب اسلامی در ایران توجه اساسی به علم و رشد دانشگاه ها در کشور شد که نتایج آن امروز قابل مشاهده است.

وی افزود: مقالات علمی ایرانیان در نشریات علمی جهان رشد قابل توجهی داشته و این نشان از پیشرفت علمی کشور در همه ابعاد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سند چشم انداز بیست ساله کشور حرکت ایران بر اساس این برنامه را در مسیر دانایی محوری عنوان کرد و گفت: توسعه دانش و محور قرار دادن علم و آگاه می تواند ایران را در موقعیت برترین کشور منطقه قرار دهد و این قابل دسترسی است.

در ابتدای این دیدار دکتر زرگر رئیس دوازدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران و همچنین دکتر پورمند از چهره های ماندگار علمی کشور در خصوص روند و اهداف برگزاری کنگره، سطح علمی اعضای شرکت کننده و نتایج آن مطالبی را به استحضار رساندند.

همچنین پرفسور جوان عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی اروپا و از اساتید برتر این رشته مطالبی را در خصوص پیشرفت و جایگاه علمی کشور ایران در حوزه پزشکی بیان کرد و گفت: انسانهایی که تحت بمباران تبلیغات منفی رسانه های خارج از ایران اند، وقتی به ایران می آیند متوجه مظلومیت ایران و بی انصافی در اطلاع رسانی جهانی می شوند.