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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۴۳

قدیمی ترین مدیر دولتی آذربایجان شرقی برکنار شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان قدیمی ترین مدیر استان برکنار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، با برکناری رحیم میدانی، غلامرضا هامشی به عنوان سرپرست جدید سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی معرفی شد.

"رحیم میدانی" پیش از این به مدت 12 سال در سمت مدیریت عامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی فعالیت می کرد و به همراه رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی قدیمی ترین مدیر استان به شمار می رفت.

وی از فعال ترین و موثرترین مدیران دولتی در آذربایجان شرقی به شمار می آمد به طوریکه طی فعالیت وی، این استان با ساخت 100 سد و بند، پس از خوزستان در جایگاه دوم سدسازی کشور قرار گرفت.

"غلامرضا هاشمی" سرپرست جدید آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز دانش آموخته ارشد عمران از دانشگاه تبریز است و پیش از این به عنوان معاون برنامه ریزی و بهره وری این سازمان فعالیت می کرد.

در خصوص دلیل این تغییر مدیریت نیز گفته شده است، رحیم میدانی پیش از این درخواست بازنشستگی کرده بود و در این ایام با درخواست وی موافقت شده است.
کد مطلب 880167

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