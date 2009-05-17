وهابیون در انگشت نگاری از زنان ایرانی نقش اصلی داشته اند

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، درباره اقدام اخیر عربستان مبنی بر انگشت‌نگاری از زائران زن ایرانی افزود: اخیراً سیاست‌های ما با کشورهای همسایه باعث شده به ویژه عربستان برخوردهای غیر منطقی و غیر اخلاقی انجام دهد و انگشت نگاری از زائران زن ایرانی در این روزها چیز جدیدی از سوی عربستان نیست.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز این حرکت‌های غیر منطقی، غیر اصولی و غیر اخلاقی را در عربستان شاهد بوده ایم گفت: برای حل این مسئله باید از طریق دیپلماسی موضع بگیریم و پاسخ این روش‌های غیر معقول باید با زبان دیپلماسی داده شود.

وی با بیان اینکه وهابیون و سیاستمداران عربستان با هم هماهنگ شده و این اقدامات را انجام می‌دهند، گفت: وهابیون نقش اصلی در این موضوع دارند و امام جماعت مسجد النبی نیز طی حرف‌هایی بی‌اساس شیعیان را کافر و مرتد دانسته است.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس با بیان اینکه این حرکت‌ها به نفع شیعه و سنی نیست گفت: وزارت خارجه باید با دیپلماسی قوی‌تری هر چه سریع‌تر این مشکل را برطرف کند.

خباز گفت: هر زمان که ارتباط سیاسی ما با کشورهای همسایه قوی و محکم بود آنها برخورد خوبی با زائران ایرانی دارند و به محض اینکه ارتباط ما با کشورهای همسایه قدری از نظر سیاسی دچار مشکل می‌شود آنها برخوردهای غیر انسانی و غیر اصولی با زائران ایرانی دارند.