پیکر آیت الله شتربانی در باسمنج تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مردم عزادار باسمنج پیش از ظهر یکشنبه در آیینی باشکوه پیکر این عامل ربانی را از مقابل بیمارستان شهید قاضی طباطبایی این شهرستان تشییع کرده و در گلزار این شهرستان به خاک سپردند.

آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در این مراسم حضور داشت و نماز میت آن زاهد وارسته نیز توسط امام جمعه تبریز اقامه شد.

آیت الله میرزا محمود شتربانی در سال 1298 هجری شمسی در محله " دوه چی" تبریز دیده به جهان گشود و علوم عربی و ادبیات ترکی و فارسی را در مکتب خانه مشهور این محله تاریخی تبریز فرا گرفت.

وی در مدرسه طالبیه تبریز به مدت شش سال از محضر علمایی چون آیات عظام شهیدی، خسروشاهی و دوزدوزانی تلمذ کرد و سپس به مشهد رفت و در حوزه علمیه مشهد از محضر علمای بنام آن حوزه کسب علم کرد.

وی، دو سال نیز در شهر مقدس قم در حوزه علمیه آن شهر تا پایان تحصیلات خود دروس اجتهاد را از علمای طراز اول فرا گرفت و با کوله باری از اندوخته های علمی و با صلاحدید آیت الله بروجردی در مدرسه علوم دینی "حسن پادشاه" تبریز که از حوزه های علمیه قدیمی ایران است به تدریس و تربیت طلاب پرداخت.

مرحوم شتربانی در سال 1331 شمسی با درخواست علمای آذربایجان و آیت الله بروجردی برای ارشاد و رسیدگی به امور شرعی ساکنان روستاهای شرقی تبریز در شهر باسمنج اقامت گزید.

وی 57 سال امامت جماعت مسجد باسمنج را عهده دار بود و و در طول مبارزات دوران انقلاب بارها تحت پیگرد ساواک قرار گرفت و دستگیر شد.

محروم شتربانی در طول حیات پربرکت خویش بیش از 50 باب بیمارستان، مدرسه، درمانگاه، کودکستان و غسالخانه احداث کرد.

آثار علمی به یادگار مانده از آن بزرگوار به دهها جلد می رسد که تا کنون کتابهای "جنگ و جهاد از منظر اسلام" ، "ارشاد الحج"،"میزان السعاده" ،" زندگی نامه 14 معصوم" و "سفر و آداب آن" منتشر شده است.

آیت الله میرزا محمود شتربانی، روز شنبه در سن 90 سالگی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز به دیار باقی شتافت اما به وصیت وی، پیکرش در شهرستان باسمنج به خاک سپرده شد.